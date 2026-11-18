Không chỉ dừng ở việc tạo ra những thiết kế độc đáo, sinh viên DTU còn tự tin đưa các bộ sưu tập của mình lên các sàn trình diễn để mỗi trang phục sẽ kể câu chuyện về cá tính, màu sắc và chất liệu của chính nó.

Biến hóa chất liệu, kiến tạo những thiết kế khác biệt

Trong Thiết kế Thời trang, vải không chỉ đơn thuần là vật liệu được lựa chọn để cắt, may và tạo dựng trang phục. Khi được xử lý bằng những phương pháp phù hợp, một tấm vải phẳng có thể biến đổi thành vô số hình thái khác nhau, góp phần tạo nhịp điệu, cấu trúc và chuyển động cho trang phục. Với sinh viên DTU, những kiến thức về chất liệu và kỹ thuật xử lý vải được đưa vào quá trình học tập, trở thành nền tảng để các bạn thử nghiệm, sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng của mình qua những thiết kế thời trang cụ thể.

Tạo hình và định hình cấu trúc vải: Là quá trình tác động lên bề mặt, hình dáng của vải để tạo ra những hình thái và hiệu ứng mới. Sinh viên DTU đã được tiếp cận với nhiều cách thức biến đổi cấu trúc vải như:

Tạo nếp gấp

Rút nhún vải

Tạo dựng vải

Xếp nhún bằng đường may

Điểm thú vị của những kỹ thuật này là cùng một chất liệu nhưng chỉ cần thay đổi cách xử lý là có thể tạo ra một diện mạo hoàn toàn khác, từ mềm mại, uyển chuyển đến phá cách, gai góc. Nắm vững các phương pháp này, sinh viên có thêm nhiều cách thức để thử nghiệm chất liệu vải, phát triển ý tưởng và tạo nên những thiết kế thời trang giàu tính sáng tạo.

Một bộ sưu tập lấy cảm hứng theo phong cách Rút nhún vải

Các thiết kế Tạo nếp tạo điểm nhấn cho mỗi bộ thiết kế

Biến đổi trạng thái và tạo cấu trúc vật liệu mới: Là quá trình tác động có chủ đích lên chất liệu nhằm tạo ra những biến đổi về hình dáng, kết cấu, độ rủ, độ phồng và hiệu ứng bề mặt, qua đó mở rộng các sáng tạo trong thiết kế thời trang. Nắm vững các cách thức thực hiện như:

Tạo hiệu ứng nhàu có chủ đích

Làm biến đổi bề mặt

Liên kết xơ sợi bằng cơ học/nhiệt/ẩm

Kiểm soát độ co của vật liệu

để tạo hình hay Đan lưới, Đan và Bện, sinh viên DTU đã thiết kế ra rất nhiều các bộ sưu tập ấn tượng.

Các thiết kế theo hình thức Đan

Thiết kế theo phương pháp Rút nhún vải

Trang trí trên bề mặt và nhuộm màu vải: Là quá trình sử dụng màu sắc, hoa văn cùng các kỹ thuật trang trí để tạo nên những hiệu ứng mới trên bề mặt chất liệu như:

Thêu

Đính kết

Điêu khắc da

Đắp vải

Thêu ren

Tạo họa tiết và hình ảnh trên bề mặt

In kỹ thuật số

Vẽ trên vải

Nhuộm bằng màu tự nhiên

Nhuộm chàm

Nhuộm buộc để tạo hiệu ứng loang/hoa văn

Tạo hiệu ứng chuyển màu đậm - nhạt

Các phương pháp này được sinh viên DTU rất chuộng sử dụng bởi không chỉ làm phong phú diện mạo mà còn tăng tính thẩm mỹ cho trang phục.

Lựa chọn kỹ thuật Đính mang đến cho các trang phục sự mềm mại

Tạo ra nét quý phái với việc Thêu ren và Đính kết tạo họa tiết trên bề mặt

Thiết kế ấn tượng của SV DTU cùng nghệ thuật Điêu khắc da

"Em luôn nghĩ rằng vải chỉ có thể cắt, may và tạo dáng theo những cách quen thuộc cho đến khi học về kỹ thuật Xử lý bề mặt vải (Textile Manipulation), em đã khám phá ra thật nhiều điều thú vị. Em đặc biệt thích tự tay thử nghiệm với các kỹ thuật làm sờn hay kiểm soát độ co. Có đôi khi kết quả không như dự tính nhưng lại mở ra những hiệu ứng bất ngờ trên bề mặt vải. Qua quá trình học Thiết kế Thời trang tại DTU, em dần hiểu rằng chất liệu không chỉ để tạo nên một bộ trang phục mà còn có thể trở thành nơi bắt đầu của một ý tưởng mới", Huỳnh Nguyễn Thị Diễm - SV Thiết kế Thời trang của ĐH Duy Tân - chia sẻ.

Khẳng định phong cách trên sàn "runway"

Các Fashion Show đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang liên tục được tổ chức tại ĐH Duy Tân, tạo cơ hội để sinh viên xây dựng sàn diễn của chính mình. Từ việc lên ý tưởng, hoàn thiện bộ sưu tập đến lựa chọn người mẫu, dàn dựng và trình diễn, mỗi khâu đều là một phần của hành trình sinh viên DTU đưa những kiến thức đã học vào thực tế.

Những thiết kế thời trang mang đậm dấu ấn cá nhân của sinh viên Duy Tân đang từng bước vượt khỏi khuôn khổ giảng đường để hiện diện trên những sàn diễn chuyên nghiệp. Tiêu biểu trong đó là Nguyễn Phương Linh được nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc lựa chọn là 1 trong 16 gương mặt nhà thiết kế trẻ thực hiện bộ sưu tập "Thanh âm Việt và Sắc màu 5 châu" mở màn cho Thailand Fashion Week 2022. Phương Linh cũng đã tham gia vào show thời trang áo dài "Mỹ tục khả gia" năm 2023 tại đình làng Lỗ Giáng (TP.Đà Nẵng) với các nhà thiết kế nổi tiếng gồm Trần Thiện Khánh, Minh Châu, Doãn Hùng - Tấm Design.

23 Thiết kế Thời trang Sinh thái từ Mo cau của sinh viên Thiết kế Thời trang DTU

Mới đây vào ngày 30.8.2026, 23 Thiết kế Thời trang Sinh thái từ Mo cau của sinh viên ngành Thiết kế Thời trang DTU đã tạo nên điểm nhấn bùng nổ trong "Ngày hội Sáng tạo Mo cau & Kết nối phát triển du lịch Lộc Yên - Thạnh Bình", do Ủy ban nhân dân xã Thạnh Bình TP.Đà Nẵng, Hiệp hội Xuất khẩu Thủ công Mỹ nghệ Việt Nam (VIETCRAFT) và ĐH Duy Tân phối hợp tổ chức trong khuôn khổ Hội làng cổ Lộc Yên 2026.

Giữa không gian rêu phong của làng cổ và cánh đồng lúa vàng ngát hương, sinh viên Duy Tân đã sử dụng chất liệu mo cau để thiết kế tạo điểm nhấn cho trang phục, tạo ra sự phá cách với "hơi thở thời đại" khi trình diễn 5 bộ sưu tập trẻ trung, năng động và bứt phá khỏi những cấu trúc vốn có gồm:

Everyday Collection Urban Collection Resort Collection Cocktail Collection Avant-garde Collection

"Khoảnh khắc tận mắt ngắm nhìn thiết kế của mình được trình diễn trước đông đảo người xem thực sự vô giá và ngập tràn cảm xúc. Để hoàn thành bộ trang phục, em đã dành hàng trăm giờ trong xưởng, từ đan cài tỉ mỉ từng thớ mo cau, tính toán kết cấu phom dáng 3D đến căn chỉnh từng đường nét để vừa giữ được vẻ mộc mạc của chất liệu, vừa hướng đến tính ứng dụng. Điều em ấn tượng nhất là việc kỹ thuật đan truyền thống được kết hợp với ngôn ngữ thời trang đương đại, đã tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa các giá trị văn hóa và sức sáng tạo của thế hệ trẻ", Nguyễn Thị Phương Dung - SV Thiết kế Thời trang DTU chia sẻ sau khi trình diễn các thiết kế tại Hội làng cổ Lộc Yên 2026.

Mới đây nhất, vào ngày 10.10.2026, SV Đoàn Thị Thanh Thảo ngành Thiết kế Thời trang, ĐH Duy Tân cùng những gương mặt nổi bật của làng thời trang và giải trí đã trình làng bộ sưu tập "Wunderkammer" tại Grand Fashion Show - show diễn thời trang chính thức của Vietnam NextGen Fashion Era 2.

SV Đoàn Thị Thanh Thảo (thứ 3 từ trái sang) cùng bộ sưu tập "Wunderkammer" tại Grand Fashion Show

"Trong đào tạo Thiết kế Thời trang, sinh viên ĐH Duy Tân được học từ nghiên cứu tiền thiết kế, phát triển ý tưởng, đưa ra các giải pháp thiết kế, lựa chọn vật liệu đến thực hiện mẫu thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm hay bộ sưu tập. Với học phần Vật liệu may và Xử lý bề mặt vải, chúng tôi luôn khuyến khích sinh viên trực tiếp thử nghiệm các kỹ thuật tạo nếp, tạo khối, tạo 'texture' và kết hợp vật liệu để phát triển Ngôn ngữ Thiết kế riêng. Nhà trường cũng tạo điều kiện để sinh viên đưa sản phẩm từ lớp học đến các hoạt động triển lãm, trình diễn và các cuộc thi. Đây không chỉ là cơ hội để các em hoàn thiện sản phẩm, mà còn là hành trình đưa ý tưởng ra khỏi lớp học, đối diện với yêu cầu thực tế và từng bước hình thành tư duy của một nhà thiết kế chuyên nghiệp", TS Bùi Mai Trinh - Phó trưởng khoa Mỹ thuật Ứng dụng, kiêm Trưởng Bộ môn Thiết kế Thời trang, Trường Trí tuệ nhân tạo & Thông tin (SDA), ĐH Duy Tân cho biết.