Biên lai điện tử VNPT: Lựa chọn hàng đầu cho các đơn vị thu phí, lệ phí

Tiên phong trong xu thế đó, Tập đoàn VNPT đã phát triển và cung cấp ra thị trường giải pháp Biên lai điện tử - VNPT eReceipt, hiện đại, an toàn, linh hoạt và đáp ứng đầy đủ các quy định pháp luật. Đây là công cụ đắc lực giúp các cơ quan, tổ chức quản lý thu phí, lệ phí hiệu quả hơn, đồng thời mang lại sự tiện lợi và tin cậy cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ VNPT hỗ trợ cán bộ phường Hiệp Hòa - TP Hải Phòng sử dụng ứng dụng Biên lai điện tử VNPT eReceipt

Giải pháp toàn diện đáp ứng yêu cầu pháp lý và nghiệp vụ

VNPT eReceipt được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý vững chắc, tuân thủ các văn bản như Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Nghị định 70/2025/NĐ-CP, Quyết định số 1306/QĐ-CT, Thông tư 32/2025/TT-BTC, Thông tư 78/2021/TT-BTC, Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Điều này bảo đảm mọi biên lai phát hành qua hệ thống đều có giá trị pháp lý tương đương biên lai giấy, đồng thời đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo mật, lưu trữ và khả năng tra cứu khi cần thiết.

Khác với biên lai giấy phải in ấn, vận chuyển và lưu trữ thủ công, VNPT eReceipt vận hành hoàn toàn trên nền tảng điện toán đám mây. Các đơn vị có thể khởi tạo và phát hành biên lai ở bất kỳ đâu chỉ cần có kết nối internet, đồng thời tích hợp mượt mà với hệ thống quản lý nội bộ, cổng thanh toán hoặc phần mềm nghiệp vụ sẵn có.

Điểm nổi bật của VNPT eReceipt là khả năng phát hành biên lai số lượng lớn một cách nhanh chóng, gửi ngay tới người nộp phí qua email hoặc tin nhắn tại thời điểm thanh toán, cùng giao diện tra cứu đơn giản nhưng thông minh. Giao diện thân thiện, tra cứu linh hoạt theo nhiều tiêu chí, kết hợp khả năng thiết kế mẫu biên lai tùy chỉnh phù hợp với từng lĩnh vực, giúp các đơn vị dễ dàng xây dựng nhận diện riêng.

Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp báo cáo thống kê đa dạng như tình hình sử dụng biên lai, bảng kê chi tiết, báo cáo thu phí - lệ phí… hỗ trợ quản lý chính xác và kịp thời. Dữ liệu được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Uptime Tier III, kết hợp thiết bị ký số và cơ chế phân quyền chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước mọi rủi ro mất mát hay thất lạc.

Tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy chuyển đổi số

Việc áp dụng VNPT eReceipt mang lại lợi ích rõ rệt cả về chi phí và hiệu quả vận hành. Theo tính toán, các đơn vị có thể giảm tới 80% chi phí so với biên lai giấy nhờ loại bỏ khâu in ấn, vận chuyển và lưu kho. Thời gian xử lý giao dịch được rút ngắn đáng kể, giúp tăng năng suất làm việc và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Hệ thống cho phép lưu trữ biên lai điện tử lên đến 10 năm, đáp ứng yêu cầu quản lý lâu dài và thuận tiện khi cần đối soát, kiểm tra. Dữ liệu được số hóa và quản lý tập trung, dễ dàng kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác, tạo nên một mạng lưới thông tin đồng bộ và minh bạch. Các báo cáo định kỳ gửi cơ quan thuế cũng được tự động hóa, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian cho cả cơ quan quản lý lẫn đơn vị thu phí.

Một ưu điểm lớn của VNPT eReceipt là không yêu cầu đầu tư hạ tầng riêng. Khách hàng chỉ cần đăng ký dịch vụ là có thể sử dụng ngay, tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư ban đầu. VNPT cam kết đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng từ khâu tư vấn giải pháp, triển khai, đào tạo nhân sự, đến hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và cập nhật tính năng theo quy định pháp luật mới nhất.

Với gần 20.000 khách hàng trên khắp cả nước đang tin dùng các giải pháp số của VNPT, VNPT eReceipt đã khẳng định vị thế là giải pháp hàng đầu cho các đơn vị thu phí, lệ phí. Dịch vụ này đặc biệt phù hợp với các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp công lập và doanh nghiệp cần phát hành biên lai với số lượng lớn, đòi hỏi tính chính xác, minh bạch và an toàn tuyệt đối.

VNPT eReceipt không chỉ là một phần mềm, mà là bước tiến chiến lược trong công cuộc hiện đại hóa công tác thu phí, lệ phí. Đây là là giải pháp cho mọi đơn vị muốn tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu pháp lý. Trong kỷ nguyên số, việc sớm chuyển đổi sang biên lai điện tử không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn góp phần xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại - phù hợp với lộ trình phát triển Chính phủ số, xã hội số tại Việt Nam.