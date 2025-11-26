Biển lửa bao trùm cụm chung cư ở Hồng Kông, ít nhất 13 người thiệt mạng

Cơ quan Cứu hỏa Hồng Kông cho biết họ nhận được tin báo lúc 14 giờ 51 phút và đã nâng mức báo động cháy lên cấp 5 (mức cao nhất) vào 18 giờ 22 phút.

Chính quyền địa phương thông báo 3 người trong tình trạng nguy kịch, một người bị thương nặng, và nhiều người khác, bao gồm cả lính cứu hỏa, cũng bị thương.

Biển lửa nuốt chửng khu nhà ở Wang Fuk Court ở Tai Po (Hồng Kông) ngày 26.11.2025 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, lính cứu hỏa địa phương chiến đấu với ngọn lửa trong điều kiện khó khăn khi màn đêm buông xuống, khói đen cuồn cuộn bốc lên từ các tòa nhà 31 tầng ở Tai Po, trong khi ngọn lửa màu cam rực sáng cả bầu trời.

Khu chung cư Wang Fuk Court có khoảng 2.000 căn hộ. Cơ quan Cứu hỏa cho biết họ vẫn chưa xác định được số người mắc kẹt bên trong. Một cư dân 71 tuổi họ Wong bật khóc cho biết vợ ông vẫn đang kẹt trong tòa nhà.

Hình ảnh lan truyền cho thấy nhiều cư dân tập trung trên lối đi bộ gần đó, bàng hoàng dõi theo khói lửa bốc lên từ các tòa chung cư. Nhân chứng cho biết nhiều khung giàn giáo tại khu vực cải tạo của tòa nhà đã đổ sập xuống đất khi lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy. Xe cứu hỏa và xe cứu thương xếp dài trên tuyến đường phía dưới.

Một người dân khóc sau khi biết vợ vẫn còn bị mắc kẹt trong tòa nhà ẢNH: REUTERS

Cơ quan Giao thông vận tải Hồng Kông cho biết do vụ hỏa hoạn, toàn bộ một đoạn đường Tai Po, một trong 2 xa lộ chính của Hồng Kông, đã bị đóng và xe buýt đang được chuyển hướng.

Tai Po có dân số khoảng 300.000 người. Wang Fuk Court là khu nhà thuộc chương trình nhà ở trợ giá của chính quyền Hồng Kông, được đưa vào sử dụng từ năm 1983.

Trước đó, 5 người đã thiệt mạng sau khi một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một tòa nhà dân cư đông đúc ở quận Cửu Long sầm uất của Hồng Kông vào tháng 4.2023.