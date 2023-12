'Biển người' chen nhau tại hồ Gươm đón năm mới 2024

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tối 31.12, hàng nghìn người dân thủ đô đã đổ về hồ Gươm (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, đón chào năm mới 2024.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật kín người NGUYÊN QUANG

Đáng chú ý, nhiều người dân có mặt từ sớm, xếp hàng để "xí chỗ" khu vực tổ chức lễ đếm ngược là quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Anh Nguyễn Anh Ngọc (25 tuổi, trú Q.Tây Hồ) cho biết, anh cùng bạn bè đến khu vực hồ Gươm từ 19 giờ tối nhưng không khí tại đây đã vô cùng náo nhiệt.

"Tôi chủ động đi sớm để tránh cảnh đông đúc, tắc đường nhưng không ngờ nhiều người khác cũng vậy. Khu vực tổ chức lễ hội đếm ngược không còn chỗ trống để chen vào", anh Ngọc nói.

Trước đó, UBND Q.Hoàn Kiếm, Công an Q.Hoàn Kiếm cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hà Nội đã kiểm tra và triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho lễ hội Countdown (đếm ngược) chào đón năm mới 2024. Trong đó, lễ hội Countdown dự kiến có khoảng 100.000 người tham dự.

Trong đó, quanh khu vực có lối thoát hiểm nằm sát hồ Hoàn Kiếm; trên mặt hồ, lực lượng chức năng bố trí xuồng cứu hộ sẵn sàng ứng phó với trường hợp nhiều người vui chơi quá khích nhảy xuống hồ tạo sự chú ý.

Tại các điểm cao ở những nhà hàng xung quanh khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, các chủ nhà hàng, khách sạn và nhà dân kiểm soát lượng người, không để tập trung đông người trên lan can, tầng thượng. Đối với sự thâm nhập của các thiết bị bay lạ, Ban Chỉ huy quân sự Q.Hoàn Kiếm đã bố trí 2 tổ chế áp thiết bị bay tại nơi tổ chức sự kiện và UBND P.Hàng Bạc.

Người dân chen nhau "xí chỗ" tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục NGUYÊN QUANG

Các con đường đổ về hồ Gươm đều đông đúc NGUYÊN QUANG

Khu vực ngã tư phố Tràng Tiền và Đinh Tiên Hoàng lúc 21 giờ NGUYÊN QUANG

Người dân cõng trẻ nhỏ lên cổ NGUYÊN QUANG

Các dịch vụ xung quanh hồ Gươm luôn đông khách NGUYÊN QUANG

Khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội lúc 21 giờ 10 NGUYÊN QUANG