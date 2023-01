Biển người tấn công quốc hội, dinh tổng thống, tòa án tối cao ở Brazil

Sau nhiều giờ hỗn loạn tột độ tại thủ đô Brasilia, lực lượng an ninh Brazil đã giành lại được tòa nhà quốc hội vào buổi tối (sáng nay 9.1, theo giờ Việt Nam). Lực lượng an ninh vẫn đang tiến hành một chiến dịch lớn để đưa những người biểu tình khỏi Dinh Tổng thống và Tòa án Tối cao, theo AFP. Lực lượng an ninh đang sử dụng cảnh sát chống bạo động, vòi rồng và bom hơi cay được bắn từ trực thăng để chống lại người biểu tình.

Theo báo chí Brazil, cảnh sát đã bắt giữ 170 người. Ngoài ra, lực lượng an ninh của Thượng viện Brazil cho hay họ đã bắt giữ 30 người.

Trước tình trạng trên, Tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 8.1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Quận liên bang Brasilia. "Những kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa phát xít này đã làm một điều chưa từng thấy trong lịch sử đất nước này”, Tổng thống Lula (77 tuổi) phát biểu, theo AFP. Tổng thống Lula cũng đã bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Ricardo Garcia Capelli dẫn đầu “cuộc can thiệp của liên bang” đối với tình hình bạo loạn hiện nay.

Tình trạng bạo loạn xảy ra sau khi một biển người biểu tình mặc trang phục màu xanh lá cây và màu vàng của lá cờ Brazil xông vào tòa nhà quốc hội, đập phá tòa nhà Tòa án Tối cao và leo lên đoạn đường dẫn tới Dinh Tổng thống.





Một số video được đưa lên mạng xã hội cho thấy những kẻ bạo loạn phá cửa chính và cửa sổ để tràn vào tòa nhà quốc hội, sau đó ồ ạt kéo vào bên trong và đập phá văn phòng của các nghị sĩ. Một số người biểu tình còn leo lên nóc tòa nhà quốc hội ngày 8.1 để giương cao biểu ngữ với lời kêu gọi quân đội: “Can thiệp”, theo AFP.

Ngoài ra, những người ủng hộ ông Bolsonaro đã biểu tình bên ngoài các căn cứ quân sự kêu gọi quân đội can thiệp để ngăn cản ông Lula lên nắm quyền kể từ khi ông giành chiến thắng sít sao trước ông Bolsonaro trong cuộc bầu cử vào ngày 30.10.2022. Ông Lula nhậm chức tổng thống vào ngày 1.1.2023, trong khi ông Bolsonaro đã đến bang Florida (Mỹ) 48 giờ trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Ông Lula giành chiến thắng suýt sao trước ông Bolsonaro trong cuộc đua với số phiếu nhận được tương ứng 50,9% và 49,1%. Cựu Tổng thống Bolsonaro khẳng định ông là nạn nhân của một âm mưu do các tòa án và cơ quan bầu cử Brazil thực hiện để chống lại ông. Người biểu tình Sarah Lima cho AFP hay họ đang yêu cầu xem xét lại “cuộc bầu cử gian lận”.