Thời sự Pháp luật

Biến nguyên liệu trôi nổi thành thức ăn cho mèo gắn mác Catsrang

Trần Cường
Trần Cường
27/08/2025 19:11 GMT+7

Sau khi mua nguyên liệu thức ăn cho mèo trôi nổi trên mạng, Nguyễn Chí Thanh (28 tuổi, trú Hà Nội) đã đóng gói giả nhãn hiệu Catsrang, Chicken & Tuna Recipe rồi bán với giá gấp gần 10 lần để thu lợi bất chính.

Ngày 27.8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh (28 tuổi, trú xã Bát Tràng, Hà Nội; nơi ở hiện tại: xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên) để điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn chăn nuôi, quy định tại khoản 1 điều 195 bộ luật Hình sự.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Tang vật vụ án

ẢNH: MINH PHƯƠNG

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận đã tự mua nguyên liệu không nhãn mác trên mạng với giá 40.000 đồng/kg, đóng gói và sang chiết thành các bao cám nhỏ loại 5 kg/bao. Số hàng trên sau đó được Thanh dán nhãn Catsrang, Chicken & Tuna Recipe giả mạo để bán cho khách hàng mua trên mạng xã hội với giá từ 360.000 - 380.000 đồng/bao, nhằm thu lợi bất chính.

Trước đó, cuối tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh của Thanh tại căn Cọ Xanh 15-113 Ocean Park 2 (xã Nghĩa Trụ), phát hiện và thu giữ 380 bao thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho mèo trên 3 tháng tuổi, loại 5 kg/bao, trên nhãn ghi Catsrang, Chicken & Tuna Recipe; có nhãn phụ ghi nhà nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH Fusion Group.

Cơ quan công an xác định, số thức ăn chăn nuôi trên là hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ chức nhập khẩu, phân phối.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1.640 kg nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đựng trong 82 bao, loại 20 kg/bao, không có tem nhãn; 150 túi ni lông loại 5 kg ghi nhãn Catsrang, Chicken & Tuna Recipe; 830 tem nhãn phụ, trên nhãn phụ ghi nhà nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH Fusion Group.

Toàn bộ số hàng hóa, nguyên liệu, phụ kiện kể trên không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

