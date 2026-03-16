Biên phòng phát hiện du khách nước ngoài bay drone trái phép ở bãi biển Đà Nẵng

Chiều 16.3, Đồn biên phòng Sơn Trà (Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng xác minh, xử lý một trường hợp du khách nước ngoài sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) trái quy định.

Du khách nước ngoài điều khiển thiết bị bay không người lái tại khu vực ven biển Đà Nẵng khi chưa có giấy phép ẢNH: Đ.X

Trước đó, khoảng 15 giờ 40 ngày 14.3, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp Ban Chỉ huy quân sự phường An Hải tuần tra trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Khi đến khu vực công viên Biển Đông (phường An Hải, TP.Đà Nẵng), tổ công tác phát hiện một nam du khách nước ngoài đang điều khiển thiết bị tàu bay không người lái bay trên khu vực ven biển.

Qua kiểm tra, người điều khiển thiết bị bay được xác định là S.A (25 tuổi, người nước ngoài), hiện lưu trú tại phường Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp theo quy định.

Thiết bị bay không người lái của du khách nước ngoài bị lực lượng chức năng tạm giữ để xác minh, xử lý ẢNH: Đ.X

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trong lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã lập biên bản ban đầu, đồng thời tạm giữ thiết bị bay không người lái để phục vụ công tác xác minh.

Hiện vụ việc đang được Đồn biên phòng Sơn Trà phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý.

Lực lượng chức năng TP.Đà Nẵng cũng khuyến cáo người dân và du khách khi sử dụng thiết bị bay không người lái tại Việt Nam cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, thực hiện đầy đủ thủ tục xin cấp phép bay nhằm bảo đảm an ninh, an toàn.