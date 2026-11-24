Sáng 24.11, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lúc 11 giờ 30 ngày 23.11, đơn vị tiến hành kiểm tra kho chứa của ông Nguyễn Thanh Vương (49 tuổi, ở thôn Tuyết Diêm, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho đang chứa 37 can nhựa loại 30 lít, bên trong có dung dịch màu vàng nhạt, nghi là dầu DO.

Lực lượng biên phòng kiểm tra kho chứa dầu của ông Nguyễn Thanh Vương ẢNH: BIÊN PHÒNG QUẢNG NGÃI

Làm việc với lực lượng biên phòng, ông Vương khai nhận số dung dịch trên là dầu DO, được thu mua trôi nổi từ các tàu hàng hoạt động trong vùng nước cảng Dung Quất, sau đó đưa về cất giữ tại kho. Số dầu này được ông Vương dự định sử dụng làm nhiên liệu cho máy tàu cá phục vụ hoạt động khai thác hải sản trên biển.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, ông Vương không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số dầu đang lưu trữ trong kho.

Tiến hành kiểm đếm ban đầu, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất xác định tổng lượng chất lỏng chứa trong 37 can nhựa khoảng 1.100 lít dầu DO.

Lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật, đưa về đơn vị để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguồn gốc số dầu và xử lý theo quy định.