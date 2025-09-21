Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Biến sân thượng 40m² thành vườn rau sạch: Vợ chồng kỹ sư tiết lộ bí quyết

Dương Lan
Dương Lan
21/09/2025 20:00 GMT+7

Tận dụng 40m² sân thượng, vợ chồng kỹ sư ở TP.HCM biến không gian thành vườn rau sạch xanh mướt, tiết lộ bí quyết trồng rau đơn giản.

Anh Trần Minh Phúc (42 tuổi, ở phường An Hội Đông, TP.HCM) cho biết cả nhà đều rất thích ăn rau củ. Để đảm bảo có nguồn thực phẩm an toàn cho gia đình, anh đã quyết tâm xây dựng khu vườn ngay trên sân thượng. Nhiều người mê mẩn khu vườn đặc biệt, đến nhà hỏi thăm và xin bí quyết, chăm sóc.

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 1.

Mỗi ngày, anh Phúc đều đặn lên sân thượng tưới nước cho vườn rau củ

ẢNH: NVCC

Dù bận rộn, người đàn ông vẫn duy trì chăm sóc khu vườn để có rau sạch mỗi ngày. "Tôi tưới nước hai lần vào sáng và chiều. Ngoài ra tôi còn dọn dẹp, sắp xếp chậu rau cho gọn gàng. Việc quét dọn và xử lý đất tốn khá nhiều thời gian. Không gian này cũng là chỗ các con tôi thường xuyên lên chơi", anh Phúc nói.

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 2.

Vườn được anh Phúc trồng luân canh nhiều loại rau vừa đủ để gia đình sử dụng

ẢNH: NVCC

Với anh Phúc, việc kiên trì chăm sóc khu vườn mỗi ngày đã trở thành niềm vui. Dù nắng gắt hay mưa rào, anh vẫn miệt mài chăm sóc để khu vườn luôn xanh mướt. Tất cả đều do anh tự tay vun trồng, thỉnh thoảng có vợ phụ giúp, và gia đình không thuê bất kỳ ai.

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 3.

Cứ cách 2 tháng, những chậu cải kale được thu hoạch, anh dùng chế biến thành nhiều món như: sữa hạt mix kale, kale nấu canh, trứng chiên cải kale…

ẢNH: NVCC

Toàn bộ rau trong vườn anh Phúc đều không dùng thuốc trừ sâu. "Khi có rầy phá, tôi để chúng ăn rau hoặc phun nước nóng để đuổi. Rau để gia đình ăn nên tuyệt đối không dùng hóa chất vì sẽ ảnh hưởng sức khỏe", anh Phúc nói và cho hay giữ rau sạch là nguyên tắc quan trọng nhất trong quá trình làm vườn.

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 4.

Khu vườn cũng là khoảng không gian nhỏ để các con anh vui chơi.

ẢNH: NVCC

Anh Phúc cho rằng làm vườn không có công thức sẵn, điều quan trọng là sự kiên trì và quan sát. Mỗi ngày, anh đều theo dõi để hiểu nhu cầu của từng loại cây, đi hết cả quá trình mới có thể gặt hái kết quả. Không chỉ mang lại rau quả sạch, khu vườn còn dạy anh sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và cả cách chấp nhận những điều không như ý.

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 5.

Các loại rau xanh mướt, gia đình có nguồn rau đủ dùng

ẢNH: NVCC

Vợ chồng kỹ sư 'biến' sân thượng thành khu vườn xanh mướt nhờ nguyên tắc quan trọng - Ảnh 6.

Anh Phúc trồng thêm các loại bí

ẢNH: NVCC

 

Tin liên quan

Trồng rau sạch trên sân thượng: Gia đình ăn không hết, phải... bán bớt

Trồng rau sạch trên sân thượng: Gia đình ăn không hết, phải... bán bớt

Gia đình chị Lê Thị Ngọc Trân (44 tuổi, ở Q.Phú Nhuận) nhiều năm nay luôn có rau sạch, trái cây trên sân thượng để ăn quanh năm, nhiều lúc bí đỏ, dưa leo... ra trái nhiều chị phải bán bớt.

Sân thượng khu vườn trên sân thượng Rau sạch Trồng rau trồng rau trên sân thượng bí quyết
