Biến sức mạnh của hệ sinh thái khách hàng thành cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp

Với mạng lưới hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng quan hệ với các doanh nghiệp lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh tế, MB có lợi thế để trở thành cầu nối giữa những nhu cầu kinh doanh có khả năng bổ trợ cho nhau.

Đối với một doanh nghiệp SME, cơ hội tăng trưởng có thể bắt đầu từ việc tìm được một khách hàng lớn, một nhà phân phối phù hợp hoặc một đối tác có khả năng đưa sản phẩm vào thị trường mới. Với những doanh nghiệp lớn, việc kết nối với các nhà cung ứng, đơn vị sản xuất và đối tác SME có năng lực cũng góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác và gia tăng tính linh hoạt của chuỗi giá trị.

MB mong muốn phát huy lợi thế hệ sinh thái để những cơ hội như vậy trở nên dễ tiếp cận hơn đối với khách hàng doanh nghiệp.

Theo đó, bên cạnh các chương trình trải nghiệm đặc quyền, MB SME Banking tiếp tục phát triển các hoạt động kết nối giao thương, gặp gỡ doanh nghiệp theo ngành nghề, kết nối đối tác trong chuỗi cung ứng và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Các hoạt động này hướng tới việc giúp khách hàng SME tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp, gia tăng hợp tác kinh doanh và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các doanh nghiệp quy mô lớn.

Đây cũng là giá trị MB mong muốn tạo dựng trong dài hạn: Không chỉ giúp doanh nghiệp giao dịch thuận tiện hơn với ngân hàng, mà còn giúp các doanh nghiệp trong hệ sinh thái có thêm cơ hội giao dịch và hợp tác với nhau.

SME Premier - Đặc quyền tăng tốc, tăng trưởng và tăng kết nối trị giá tới 200 triệu đồng

SME CEO MEET 2026 cũng là lời khẳng định MB sẽ tiếp tục giới thiệu các chương trình đặc quyền SME Premier dành cho những khách hàng doanh nghiệp tiềm năng và gắn bó với ngân hàng. Được xây dựng trên ba giá trị Tăng tốc - Tăng trưởng - Tăng kết nối, SME Premier kết hợp các giải pháp tài chính và phi tài chính nhằm đáp ứng nhiều hơn những nhu cầu thực tế của doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Nếu Tăng tốc thể hiện qua tốc độ phục vụ, giải pháp tài chính, ưu đãi tín dụng và nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank, thì Tăng trưởng được hiện thực hóa bằng những nguồn lực bổ trợ như giải pháp thanh toán, thẻ doanh nghiệp, hỗ trợ truyền thông thương hiệu và các quyền lợi chuyên biệt.

Trong đó, Tăng kết nối là bước mở rộng đáng chú ý: Đưa doanh nghiệp đến gần hơn với những đối tác tiềm năng, những cộng đồng kinh doanh có chất lượng và những cơ hội hợp tác có thể tạo ra giá trị thực chất.

Song song với việc phát triển SME Premier, MB tiếp tục triển khai các chương trình tri ân, ưu đãi thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ, chính sách tài chính dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện và những hoạt động kết nối giao thương trong hệ sinh thái.

Tại SME CEO MEET 2026, các khách hàng đạt điều kiện có cơ hội tiếp cận gói đặc quyền với tổng giá trị dự kiến lên tới 220 triệu đồng, bao gồm quyền lợi trải nghiệm quốc tế, hỗ trợ truyền thông doanh nghiệp và các ưu đãi tài chính, phi tài chính theo thể lệ chương trình.

Chia sẻ về sự kiện, bà Jacqueline Thng - Giám đốc Marketing và Trải nghiệm khách hàng Tập đoàn, Trưởng Văn phòng đại diện tại Singapore của MB Group - cho biết:

"Chúng tôi tin rằng một ngân hàng đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ cần cung cấp nguồn vốn đúng lúc, mà còn phải góp phần tạo ra những cơ hội để doanh nghiệp phát triển. MB có lợi thế từ nền tảng công nghệ, năng lực tư vấn chuyên sâu tới một hệ sinh thái khách hàng rộng lớn. Điều chúng tôi mong muốn là chuyển hóa những lợi thế đó thành giá trị thực chất cho khách hàng - từ việc giảm chi phí vốn, nâng cao hiệu quả vận hành đến mở rộng quan hệ đối tác và cơ hội kinh doanh. Khi một doanh nghiệp nhỏ có thể kết nối với một doanh nghiệp lớn để cùng hợp tác và phát triển, đó cũng chính là thành công mà MB mong muốn góp phần vun đắp".

Với MB, SME CEO MEET 2026 không phải một điểm kết thúc của hoạt động tri ân khách hàng, mà là một bước tiếp theo trong hành trình xây dựng cộng đồng doanh nghiệp gắn kết và cùng tăng trưởng.

Từ những cuộc gặp gỡ với các ngôi sao thể thao hàng đầu thế giới đến các hoạt động kết nối doanh nghiệp, MB đang từng bước mở rộng lớp nghĩa của một "ngân hàng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng thành công của khách hàng": Không chỉ có mặt khi doanh nghiệp cần một giải pháp tài chính, mà còn hiện diện khi doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và chinh phục những mục tiêu tăng trưởng mới.

MB SME Banking - Tốc độ để dẫn đầu.

Khách hàng doanh nghiệp có thể tìm hiểu chi tiết các chương trình ưu đãi, điều kiện tham gia và quyền lợi SME Premier tại website chính thức của MB hoặc các chi nhánh trên toàn quốc.

Khách hàng doanh nghiệp vui lòng xem chi tiết điều kiện và quyền lợi của sự kiện MB SME CEO MEET 2026 tại website chính thức của MB hoặc liên hệ chi nhánh MB gần nhất để được hỗ trợ.