Biển tên cơ sở giáo dục mầm non: Cứ 'Montessori', 'tinh hoa Nhật Bản'...

Đủ kiểu biển tên không đúng quy định

Tại tòa nhà T07 chung cư Aview 13C Phong Phú, H.Bình Chánh, một cơ sở giáo dục mầm non có biển tên chưa đúng quy định khi ghi tên tiếng Anh “Sun Garden” ở chính giữa trong khi chữ “Mầm non Vườn Mặt Trời” được ghi nhỏ hơn rất nhiều phía trên. Trên biển tên trường có chữ “Montessori” (phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ và nhà giáo dục Ý Maria Montessori (1870-1952) -NV) trong khi không ghi số quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập.

Tại TP.Thủ Đức, một số cơ sở cũng treo biển tên trường toàn tiếng Anh hoặc ghi “trường quốc tế”… Trên đường Trần Não, P.Bình An, TP.Thủ Đức, có biển tên trường ngoài tên nửa Anh nửa Việt còn kèm theo dòng chữ lớn “Nuôi dạy trẻ theo phương pháp giáo dục Nhật Bản”. Trên biển tên trường này vẫn để địa chỉ Q.2, Phòng GD-ĐT Q.2 (bây giờ đã là TP.Thủ Đức) và không ghi số quyết định thành lập.

Tại Đ1, khu Sài Gòn Pearl, đường Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, có cơ sở giáo dục mầm non biển ghi toàn bộ là tiếng Anh, nguyên văn “Bright Stars Child Developmen Center” (chính xác thì phải là Development), không có tên phòng GD-ĐT hay quyết định thành lập…

Tại BT12-13, đường số 5, Diamond Riverside, 1646 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, một cơ sở giáo mầm non độc lập trên biển tên là dòng chữ “Sakura Kids Preschool Tinh hoa giáo dục từ Nhật Bản” mà không ghi rõ đây là trường mầm non hay nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, lớp mầm non. Biển cũng không ghi tên UBND quận hay phòng GD-ĐT, không ghi số quyết định thành lập…

Phụ huynh, giáo viên bức xúc khi biển tên sai quy định

Chị Kim Anh, phụ huynh có con học tại một trường mầm non tư thục ở H.Bình Chánh, cho biết khi cho con học ở đâu chị cũng tìm hiểu nhiều yếu tố, trong đó có quyết định thành lập trường, môi trường giáo dục, trình độ của giáo viên... “Tên trường được ghi ngoài cổng là cái đầu tiên mình bắt gặp khi bước chân vào trường. Nếu nhà trường không trung thực ngay từ bước treo biển tên thì có thể dạy trẻ sự trung thực được không?”, chị Kim Anh nói.

Vi phạm đạo đức quảng cáo Thạc sĩ Phan Thế Anh, giảng dạy marketing tại Trường ĐH Quốc tế Miền Đông, cho biết với quan điểm về marketing, những người vi phạm trong ghi biển tên trường đang đánh tráo khái niệm, nhằm mục đích xây dựng định hướng thương hiệu. “Điều này vi phạm đạo đức quảng cáo. Họ đang cố tình quảng bá một cái không có thực (ví dụ tính chất quốc tế, song ngữ, Montessori không được công nhận). Điều này gây hệ lụy là những biển tên này khiến nhiều người nghĩ rằng cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được nhà nước cấp phép, có chứng nhận quốc tế, hoặc có yếu tố quốc tế, nhưng thực tế có thể chỉ là 1, 2 giáo viên nước ngoài mà thôi”, thạc sĩ Phan Thế Anh nói.

Bà T.P, chủ một hệ thống cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại Q.8, Q.Bình Thạnh và H.Bình Chánh, cho biết: “Họ đã vi phạm các thông tư, điều lệ, quảng cáo sai sự thật. Khổ nhất là những phụ huynh nghe theo những lời quảng cáo mỹ miều, nào quốc tế, song ngữ, Montessori… này nọ trên bảng tên mà đóng học phí cao để con học, nhưng thực tế thì chất lượng không được như vậy”.





Vi phạm nhiều lần sẽ yêu cầu dừng hoạt động

Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM nhiều lần nhắc nhở các phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức cũng như những cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố về việc thực hiện đúng quy định trong đặt tên trường và treo biển tên trường. Đầu tháng 12.2022, tại lớp bồi dưỡng hoạt động chăm sóc trẻ lớp nhà trẻ diễn ra tại Sở GD-ĐT TP.HCM, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non của Sở tiếp tục nhắc nhở các quận, huyện, TP.Thủ Đức và các trường tuân thủ.

Tuy nhiên, tới đầu năm 2023, theo khảo sát của PV Thanh Niên, tại nhiều quận, huyện, TP.Thủ Đức, nhiều trường, cơ sở giáo dục mầm non độc lập vẫn chưa điều chỉnh.

Ngày 5.1, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Anh Kiệt, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh, cho biết: “Ngay sau cuộc họp tại Sở GD-ĐT, nghe chỉ đạo của Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Phòng GD-ĐT Q.Bình Thạnh đã tiếp tục nhắc nhở các cơ sở giáo dục mầm non trong địa bàn quận tuân thủ quy định về lắp đặt bảng tên trường, lớp của các cơ sở giáo dục”. Về bảng tên ghi “Bright Stars Child Developmen Center” ở P.22, theo ông Kiệt, cơ sở này đã dừng hoạt động gần 1 năm. Ngay trong chiều 5.1, Phòng GD-ĐT quận đã nhắc nhở phường kiểm tra và yêu cầu gỡ bảng ngay để tránh hiểu lầm.

Biển tên ghi thế nào là đúng? Điều lệ trường mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31.12.2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT) có hiệu lực thi hành từ 31.3.2021. Tại điều 5 của thông tư này quy định về việc đặt tên trường như sau: Thứ nhất, tên trường gồm trường mầm non (hoặc trường mẫu giáo hoặc nhà trẻ) và tên riêng của trường. Tên trường được ghi trên quyết định thành lập, con dấu, biển tên và các giấy tờ giao dịch. Tên riêng của trường phải bảo đảm rõ ràng, minh bạch, không gây hiểu sai về tổ chức và hoạt động của nhà trường; phù hợp truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc và quy định về sở hữu trí tuệ. Thứ hai, trên biển tên trường thì góc trên bên trái, dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp huyện và tên đơn vị cấp huyện. Dòng thứ hai: Phòng GD-ĐT. Ở giữa là tên nhà trường theo quy định tại khoản 1 của điều này; nếu sử dụng tên nước ngoài phải ghi bên dưới tên tiếng Việt và cỡ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt. Đối với điểm trường, tên điểm trường ghi dưới tên trường. Góc dưới bên trái là địa chỉ, số điện thoại, trang web (nếu có), địa chỉ email, số quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập. Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục, ban hành ngày 31.12.2021, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15.2.2022 cũng quy định rõ về tên, biển tên cơ sở giáo dục mầm non độc lập.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng phòng GD-ĐT TP.Thủ Đức, cho biết TP.Thủ Đức từ trước đến nay vẫn kiểm tra và mới đây nhất đã ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trong toàn TP.Thủ Đức, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập có yếu tố nước ngoài. Quá trình kiểm tra từ đây tới sau tết Nguyên đán, trường nào vi phạm sẽ yêu cầu chấn chỉnh ngay. Theo ông Nguyên, một số cơ sở giáo dục mầm non ở TP.Thủ Đức mới đây đã thay bảng tên đúng quy định, còn một số thì chưa.

“Nhiều trường để tên nước ngoài để quảng cáo, chúng tôi phải kiểm tra thật chặt để không có chuyện để bảng đó rồi nâng học phí lên. Trường có yếu tố nước ngoài mà chưa đăng ký hoạt động theo Nghị định 86 (Nghị định 86/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục - PV), không thực hiện chương trình giáo dục nước ngoài do Bộ GD-ĐT cấp phép thẩm định thì chúng tôi cũng yêu cầu ngừng hoạt động ngay”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Trong khi đó, ngày 3.1, UBND Q.Tân Bình ban hành văn bản đề nghị Phòng GD-ĐT, UBND 15 phường kiểm tra, rà soát, báo cáo về tình hình quản lý các cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn. Đối với bảng tên cơ sở giáo dục mầm non độc lập, văn bản đề nghị các UBND phường kiểm tra, chấn chỉnh việc gắn biển tên chưa đúng với quyết định thành lập và thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tối 6.1, bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết đã kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần. Sở vẫn đang quyết liệt nhắc nhở các trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non độc lập phải ghi tên, biển tên trường theo đúng quy định, thông tư, điều lệ đã được ban hành; phải ghi đúng tên trong quyết định thành lập. Trường nào vi phạm nhiều lần, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn vi phạm sẽ yêu cầu dừng hoạt động.