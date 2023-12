Biến thể JN.1 chiếm 50% số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ có triệu chứng gì đặc biệt?

Theo Tổ chức Y tế thế gới (WHO), trong những tuần gần đây, biến thể JN.1 tiếp tục được báo cáo ở nhiều quốc gia và đã tăng nhanh trên toàn cầu. Do mức độ lây lan ngày càng nhanh, WHO đang phân loại JN.1 là biến thể được quan tâm.



Theo WHO, JN.1 được xếp loại là biến thể được quan tâm Shutterstock

Biến thể JN.1 hiện đã được ghi nhận ở 12 quốc gia, trong đó có Canada, Pháp, Anh, Singapore, Thụy Điển và Trung Quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết tính đến ngày 22.12, JN.1 là biến thể phát triển nhanh nhất và chiếm ưu thế ở Mỹ, theo tờ USA Today.

Dựa trên những phát hiện của mình, CDC Mỹ ước tính biến thể JN.1 hiện chiếm khoảng 39 - 50% tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 mới.

Sự gia tăng số ca nhiễm JN.1 là do ngày càng ít người Mỹ tiêm vắc xin phòng Covid-19. CDC Mỹ cho biết JN.1 có khả năng lây truyền cao hơn các biến thể khác. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, sự lây lan của JN.1 dường như không gây thêm rủi ro cho sức khỏe cộng đồng.

Các triệu chứng khi nhiễm biến thể JN.1 vẫn tương tự như các biến thể khác, bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi… Shutterstock

Các triệu chứng của biến thể JN.1 là gì?

CDC Mỹ cho biết các triệu chứng khi nhiễm biến thể JN.1 vẫn tương tự như các biến thể khác, bao gồm sốt hoặc ớn lạnh, ho, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi, đau đầu, đau cơ, khó thở, mệt mỏi, mất vị giác hoặc khứu giác, sương mù não, triệu chứng tiêu hóa như khó chịu ở dạ dày, tiêu chảy nhẹ, nôn mửa, theo USA Today.