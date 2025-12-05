Biến tướng mô hình 'sở hữu kỳ nghỉ': Giăng bẫy trong các 'hội thảo kín'

Kịch bản tinh vi

Sau khi mẹ mình trở thành nạn nhân của 3 hợp đồng thẻ nghỉ dưỡng tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng nhưng không thể hoàn tiền, chị M. (31 tuổi, Hà Nội) quyết định xin vào làm sales trong chính ngành này để tìm hiểu cách vận hành thực sự phía sau các buổi hội thảo "tặng quà bán thẻ".

Chị M. kể kịch bản của các công ty kinh doanh kỳ nghỉ có dấu hiệu lừa đảo bắt đầu từ việc gọi điện mời nhận voucher nghỉ dưỡng miễn phí, tri ân khách hàng, kỷ niệm thành lập… rồi dẫn khách tới những buổi hội thảo kín. Tuy nhiên, ngay cả các voucher "3 ngày 2 đêm miễn phí" mà khách nhận cũng không sử dụng được vì mua ít phát nhiều. Chẳng hạn, công ty mua 100 mã thẻ quà tặng từ các resort đối tác nhưng lại phát tặng cho… hàng nghìn người. Vì thế, tỷ lệ khách có thể đặt được phòng thật sự chỉ khoảng 1%, nghĩa là 99% sẽ không bao giờ dùng được voucher như lời chào mời ban đầu.

Tài liệu do một nhân viên sales từng “trà trộn” trong ngành cung cấp hé lộ cách vận hành chuỗi bán hàng khép kín của thị trường “bán kỳ nghỉ - timeshare” biến tướng Ảnh: NVCC

Song song với việc phát voucher, các đơn vị này tổ chức kịch bản bán hàng bắt đầu từ nhân viên tư vấn gọi điện thoại, dẫn khách đến gặp trưởng nhóm, gặp quản lý "call center" (bộ phận gọi mời), sau đó sales trực tiếp và cuối cùng là hội thảo kín. Tại hội thảo, khách được dẫn dắt bằng những kịch bản dựng sẵn, từ việc khoe hình ảnh resort sang trọng, đưa ra bảng giá "khủng" rồi bất ngờ giảm sâu để tạo cảm giác phấn khởi, may mắn.

"Cơ chế này được thiết kế rất tinh vi. Voucher tạo cảm giác được tặng, hội thảo tạo áp lực phải mua, còn giá thẻ thì được đẩy lên cao rồi giảm kịch sàn để kích hoạt tâm lý "mua hời". Nếu không tận mắt làm trong nghề, tôi không thể hình dung mức độ bài bản và chặt chẽ của quy trình đó", chị M. chia sẻ.

Theo chị M., điều nguy hiểm nhất nằm ở việc các công ty lừa đảo này còn liên kết với nhau để tiếp tục thao túng, tìm mọi cách chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Bởi sau khi không thể đòi tiền từ doanh nghiệp cũ, mẹ chị tiếp tục được một đơn vị khác tiếp cận với lời hứa "hỗ trợ chuyển nhượng thu hồi vốn", rồi bị dụ ký thêm 2 hợp đồng mới trị giá 400 triệu đồng. Chỉ đến khi gia đình thuê luật sư vào cuộc, sự việc mới được làm rõ và doanh nghiệp buộc phải hoàn tiền.

Nhiều doanh nghiệp bán thẻ nghỉ dưỡng thực chất không sở hữu khu nghỉ, chỉ liên kết với resort bên ngoài, mua voucher giá rẻ để “làm mồi” tiếp thị Ảnh: NVCC

"Không phải công ty nào cũng lừa đảo, nhưng mô hình đã bị biến tướng rất nhiều. Các nhóm sales chỉ tập trung bán bằng mọi giá. Khi bán đủ trong một giai đoạn, doanh nghiệp đổi pháp nhân, ngừng hợp tác với resort cũ rồi bắt tay đối tác mới để phát hành thẻ khác. Cuối cùng người gánh hậu quả vẫn là khách hàng mắc kẹt hợp đồng", chị M. nói.

Anh N.K (40 tuổi, P.Khánh Hội, TP.HCM) cũng từng tham dự một hội thảo bán "sở hữu kỳ nghỉ" dạng này. Anh được mời nhận voucher "nghỉ dưỡng miễn phí" với điều kiện cả hai vợ chồng phải có mặt. Không gian tổ chức khép kín, người tham dự bị hạn chế dùng điện thoại. Nhân viên liên tục thuyết trình về "cơ hội sở hữu kỳ nghỉ trọn đời", quảng cáo đây là sản phẩm "vừa đi du lịch vừa sinh lời", đồng thời thúc giục người nghe ký hợp đồng ngay trong ngày. "Họ đánh mạnh vào tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội. Gói được báo giá rất cao, rồi giảm sâu tại chỗ, tạo cảm giác ưu đãi có một không hai. Trong khi hợp đồng dài hàng chục trang, khách gần như không có thời gian đọc kỹ", anh N.K kể.

"Khi dùng voucher tôi mới ngã ngửa. Muốn đặt phòng phải đóng "phí giữ chỗ" 1 triệu đồng mỗi đêm; ăn sáng thêm 400.000 đồng/người. Tổng chi phí 1,8 triệu đồng cho một đêm nghỉ, đắt hơn việc tự đặt phòng trực tuyến cùng thời điểm. Đi nghỉ mà cứ như tiếp tục dự hội thảo, vì liên tục bị mời mua thêm gói mới. Chỉ có lời mời gọi, chứ trải nghiệm thực tế thì không như quảng cáo", anh bức xúc.

Không ít hội thảo còn đưa ra các gói "kỳ nghỉ đầu tư", cam kết mua lại, chia lãi 8-15% mỗi năm, hoặc quảng bá việc mua bán suất sớm sẽ sinh lời. Tuy nhiên, các điều khoản này gần như không xuất hiện trong hợp đồng, hoặc chỉ được ghi bằng những câu chữ chung chung, không có giá trị ràng buộc pháp lý. Một số mô hình còn biến tướng theo kiểu đa cấp trá hình. Người tham gia đóng 50 - 200 triệu đồng để "kích hoạt tài khoản", rồi tuyển thêm người khác mua thẻ để hưởng hoa hồng 10 - 25%, thưởng theo tầng F1, F2… Lúc này, hoạt động đã rời xa dịch vụ du lịch, trở thành hình thức huy động tài chính.

Voucher được mua rồi phát tặng tràn lan nhưng tỷ lệ khách đi nghỉ thực tế rất thấp, cùng lúc doanh nghiệp đẩy mạnh bán thẻ kỳ nghỉ dài hạn Ảnh: NVCC

Sản phẩm kỳ nghỉ không được phép trả lãi

Theo Th.S Trần Anh Tùng, chuyên gia kinh tế - Trưởng ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, một sản phẩm bán kỳ nghỉ (timeshare) đúng nghĩa phải đảm bảo tính minh bạch về pháp lý của resort liên kết, có hợp đồng quy định rõ ràng số ngày sử dụng mỗi năm, hạng phòng, thời hạn thẻ, đồng thời không đi kèm bất kỳ cam kết sinh lời hay quảng bá nào mang màu sắc đầu tư tài chính. "Bán kỳ nghỉ về bản chất chỉ là dịch vụ du lịch. Khách mua quyền nghỉ, không phải mua tài sản tạo ra dòng tiền. Việc gắn thêm yếu tố trả lãi, đầu tư sinh lời là sai hoàn toàn với bản chất sản phẩm", ông nhấn mạnh.

Luật sư Lê Trung Phát (Đoàn Luật sư TP.HCM) cũng khẳng định: Theo quy định pháp luật hiện hành, mô hình này không phải là hình thức đầu tư tài chính. Việc doanh nghiệp quảng bá sinh lời hay hứa mua lại, cam kết lợi nhuận đã tạo ra kỳ vọng sai lệch cho người tiêu dùng. "Nhiều khách chỉ vỡ lẽ sau khi ký hợp đồng, nhận ra quyền lợi thực tế chỉ là được nghỉ dưỡng, còn việc cho thuê lại hay sang nhượng hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường thứ cấp hoặc "sự hỗ trợ" không có bảo đảm từ doanh nghiệp", luật sư Phát giải thích.

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhấn mạnh sở hữu kỳ nghỉ trên thế giới đơn thuần là hình thức chia sẻ quyền sử dụng lưu trú. Người mua chỉ mua quyền đi nghỉ, hoàn toàn không phải sản phẩm tài chính để được trả lãi. Vì vậy, mọi lời quảng cáo kiểu "mua kỳ nghỉ có trả lãi, bán lại sinh lời gấp đôi, gấp ba" đều là sự thêm thắt nhằm dụ dỗ người tiêu dùng.

Trả lời câu hỏi vì sao mô hình này tại VN dễ dàng bị biến tướng, ông Huân cho rằng nguyên nhân đến từ cả phía doanh nghiệp lẫn người mua. Một số đơn vị cố ý "chế" thêm yếu tố đầu tư, đẩy giá gói kỳ nghỉ lên cao hơn giá trị thực rồi áp dụng các chiêu trò giảm giá sốc, khép kín hội thảo, thúc ép khách ký hợp đồng ngay, không cho đủ thời gian suy xét. Trong khi đó, về mặt quản lý, đây là mô hình nằm trong "vùng xám", được tổ chức dưới dạng hội nghị khách hàng hoặc tặng quà nên cơ quan chức năng khó giám sát thường xuyên. "Chỉ khi người dân lên tiếng tố cáo, cơ quan chức năng mới có cơ sở xử lý. Trong lúc đó, không ít người lại thiếu kiến thức tài chính, nghe đến lãi suất là dễ xiêu lòng", ông Huân lý giải.