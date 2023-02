Biển xâm thực uy hiếp nhà dân

"C HÚNG TÔI RẤT SỢ"

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, bờ biển khu vực giữa thôn Phổ An và Phổ Trung, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) hiện nay bị sạt lở rất nghiêm trọng. Sóng biển đã ăn sâu vào bờ, còn cách đường bê tông dân sinh khoảng 15 m, cách nhà dân khoảng 20 m khiến những người sống ở gần biển hoang mang, lo sợ. Triều cường xâm lấn gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển, cuốn đi rất nhiều cây dương liễu được trồng để chắn sóng. Triều cường xâm lấn, nước biển dâng lên, khiến nguồn nước ngầm bị nhiễm mặn, kéo theo rác thải gây ô nhiễm khu vực bờ biển.

Chị Trần Thị Diễm (35 tuổi, trú thôn Phổ Trung, xã Nghĩa An) cho biết từ tháng 9 - 10.2022, triều cường xâm lấn rất mạnh, sóng lớn đánh nước bắn vào đến sát đường bê tông khiến người dân rất lo lắng. Mùa này sóng êm nên người dân cũng bớt lo phần nào, nhưng đến mùa mưa bão chắc không ai dám ở đây. "Ở gần đây, chúng tôi rất sợ. Đến tối sóng bổ vào nghe ầm ầm không dám ngủ. Mong các cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện làm kè chống sạt lở để người dân yên tâm, sinh sống", chị Diễm nói.

Triều cường xâm thực gây sạt lở hàng trăm mét bờ biển xã Nghĩa An HẢI PHONG

Dẫn chúng tôi ra bờ biển bị sạt lở, chị Lê Thị Hoa (33 tuổi, trú thôn Phổ An, xã Nghĩa An) chỉ tay vào điểm sạt lở và một số cây dương liễu bị sóng đánh trơ gốc. Chị Hoa nói: "Tốc độ sạt lở ở đây rất nhanh, ngày càng tiến sâu vào đất liền, còn kéo theo rác thải gây ô nhiễm môi trường. Ngoài sạt lở, tại đây còn xuất hiện tình trạng nhiễm mặn, làm giếng nước của gia đình tôi và một số hộ lân cận không sử dụng được, khiến tôi và nhiều người dân rất lo lắng".

N GUY CƠ TIẾP TỤC GIA TĂNG

Một số người dân cho rằng tình trạng sạt lở bờ biển ở thôn Phổ An và Phổ Trung diễn ra nghiêm trọng hơn từ sau khi dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường (xã Nghĩa An) hình thành và được đưa vào sử dụng.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, bà Phạm Thị Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, cho hay sau khi dự án kè chống sạt lở thôn Phổ Trường hoàn thành cộng với gió mùa đông bắc hồi tháng 10.2022, làm cho điểm cuối của kè chống sạt lở nằm ở giữa thôn Phổ An và Phổ Trung bị sạt lở bờ biển khoảng 150 m, còn khoảng 15 m nữa là đến đường bê tông ven biển của xã.

"Trước tình hình đó, địa phương đã có báo cáo gửi UBND TP.Quảng Ngãi biết và có hướng chỉ đạo. Đồng thời, đề xuất UBND TP.Quảng Ngãi kiến nghị lên UBND tỉnh Quảng Ngãi quan tâm, khảo sát thực trạng, ghi nhận tình hình sạt lở ở địa phương; tiếp tục cho xây dựng kè chống sạt lở bờ biển của xã Nghĩa An nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân và tài sản của nhà nước", bà Công nói.

Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại bờ biển xã Nghĩa An, ông Nguyễn Lâm, Phó chủ tịch UBND TP.Quảng Ngãi, cho biết UBND TP đã tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tình hình sạt lở tại khu vực bờ biển thôn Phổ An và Phổ Trung. Qua đó ghi nhận, tình trạng sạt lở có nguy cơ tiếp tục gia tăng. "UBND TP.Quảng Ngãi đã chỉ đạo chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở. Đồng thời, báo cáo lên UBND tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng sạt lở này để có giải pháp hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân", ông Lâm cho biết thêm.