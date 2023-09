'Biệt đội' bắt trộm ở bãi biển

B ẮT QUẢ TANG NHIỀU "ĐẠO CHÍCH"

Chiều tối ngày thứ bảy cuối tuần 19.8 tại bãi tắm số 1 biển Đà Nẵng (P.Phước Mỹ, Q.Sơn Trà), hàng ngàn người dân, du khách thỏa thích vui chơi. Trong đó có chị P.H.P (ngụ đường Nguyễn Lương Bằng, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), trước khi xuống làn nước mát, chị để túi xách có điện thoại iPhone 13 trên bờ.

Chị không hề hay biết suốt nửa tiếng trước đó, Đặng Hoàn Tài (34 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã lén lút, theo dõi sau lưng chị. Chị P. vừa xuống biển một lúc, Tài liền đến trộm cắp iPhone 13.

Nhóm du khách Tiền Giang cảm ơn hai thành viên ban quản lý bắt quả tang Phạm Ngọc Nam, trả lại tài sản trị giá 150 triệu đồng cho cả nhóm NGUYỄN TÚ

Nhưng Tài cũng không ngờ, sau lưng Tài, lực lượng Đội quản lý trật tự du lịch (Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng) cũng mật phục, giám sát mọi hành vi, di biến động của Tài.

Ngay khi Tài đang ung dung quay người đi lên hướng vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp để tẩu thoát, các anh Phan Thanh Trinh, Phạm Nhữ Đông (Tổ trưởng và Tổ phó tổ 2), Hồ Minh Hải, Huỳnh Bá Nhựt và chị Lê Thị Ý Linh (cùng tổ 3) đã ập đến bắt quả tang.

Một ngày sau, cũng vào lúc trời nhập nhoạng tối, đến lượt Dương Thị Bông (39 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà), vừa trộm cắp ba lô của một đôi nam nữ để trên bờ khi xuống tắm biển, đã bị các anh Phan Thanh Trinh, Huỳnh Bá Nhựt bắt tại trận.

Theo Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, đáng nhớ nhất là vụ Đội quản lý trật tự du lịch mật phục hơn 3 tiếng đồng hồ bắt Phạm Ngọc Nam (34 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa), bàn giao cho Công an P.Phước Mỹ.

Anh Phan Thanh Trinh kể khoảng 16 giờ ngày 25.7, lực lượng ban quản lý cải trang, theo dõi nghi phạm thì phát hiện Phạm Ngọc Nam có nhiều nghi vấn. Nam đi một mình, lòng vòng lên xuống bãi biển 7 - 8 vòng nhưng không tắm, luôn dáo dác nhìn trước ngó sau.

Lực lượng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng bắt quả tang nghi phạm trộm cắp NGUYỄN TÚ

"Theo dõi suốt mấy giờ, chúng tôi nhận thấy Nam rất tinh vi, Nam giả vờ đá trúng ba lô, túi xách của khách tắm biển để trên bãi cát, một số lần rơi ra tư trang giá trị nhỏ nhưng Nam không lấy. Ngay khi một nhóm du khách quê Tiền Giang tập trung nhiều tài sản bỏ trong ba lô để xuống biển tắm, Nam đã đến bốc ba lô bỏ đi", anh Phan Thanh Trinh kể.

Ngay lập tức, Đội quản lý trật tự du lịch gồm anh Trinh, anh Hoài Thanh, anh Hồ Minh Hải đã ập đến bắt quả tang Nam sau hơn 3 giờ theo dõi sát sao, trong ba lô có 2 điện thoại iPhone, tiền mặt và USD với tổng trị giá đến 150 triệu đồng. Trước bằng chứng đoạn video mà lực lượng phân công chị Lê Thị Ý Linh quay lại trước đó, Nam biết không thể chối cãi nên tuân theo sự áp tải của lực lượng ban quản lý về bàn giao cho Công an P.Phước Mỹ.

Đội quản lý trật tự du lịch bàn giao Phạm Ngọc Nam cho công an NGUYỄN TÚ

H UY ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG

Ông Trần Đại Nghĩa, Phó ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, cho hay thời gian qua ban quản lý thường xuyên phối hợp các địa phương, đơn vị kiểm tra, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách. Trong đó, nòng cốt là Đội quản lý trật tự du lịch liên tục triển khai các phương án mật phục, theo dõi các nghi phạm có biểu hiện nghi vấn, thường xuyên ngăn chặn kịp thời các vụ trộm cắp tài sản ở biển Đà Nẵng.

Từ hiệu quả đó, ban quản lý tiến đến vừa ra mắt mô hình "Phối hợp tuần tra đảm bảo an ninh trật tự du lịch biển", với việc huy động thêm các đơn vị chức năng, nhằm tăng cường lực lượng, biện pháp ở khu điểm du lịch.

Mô hình này gồm Đội quản lý trật tự du lịch biển, công an các phường, quận ven biển, tiểu đoàn cảnh sát cơ động, lực lượng kiểm lâm, biên phòng… cùng sự hỗ trợ của Phòng An ninh đối ngoại, Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an TP.Đà Nẵng.

Hình ảnh mật phục theo dõi Nam BQL cung cấp

Mô hình này nhằm huy động đầy đủ các lực lượng, phát huy lợi thế các chức năng của từng ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tuần tra, canh gác, đặc biệt là phản ứng nhanh, xử lý kịp thời đối với các tình huống phát sinh trong môi trường du lịch.

Cụ thể, mô hình phối hợp tuần tra sẵn sàng hỗ trợ du khách trong các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự như trộm cắp, cướp giật, thất lạc tài sản, tìm thân nhân, tìm trẻ lạc…

Ngoài ra, lực lượng phối hợp còn bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm cấm, khu vực cấm, ứng phó, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường du lịch biển Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà…

"Tuy nhiên, người dân, du khách còn chủ quan, để tài sản ở bãi cát hoặc trong cốp xe máy, để xe ở vỉa hè, lòng đường nhưng không người trông giữ khi xuống tắm biển, tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng, trà trộn để chiếm đoạt tài sản. Ban quản lý rất mong người dân, du khách nâng cao ý thức, gửi các tài sản giá trị ở các quầy dịch vụ, tủ giữ đồ để không xảy ra các sự việc đáng tiếc cho kỳ nghỉ trọn vẹn", ông Trần Đại Nghĩa nói.