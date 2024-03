Biệt thự 7 triệu USD của siêu mẫu Cara Delevingne bị thiêu rụi

Biệt thự của Cara Delevingne bị tàn phá nặng nề sau vụ hỏa hoạn NY POST

Cara Delevingne gây chú ý khi biệt thự 7 triệu USD (hơn 172 tỉ đồng) của cô ở Los Angeles (Mỹ) bị lửa thiêu rụi vào hôm 15.3 (giờ địa phương). Trong một cuộc phỏng vấn ngắn tại London (Anh) được TMZ đăng tải sau đó, ông Charles Delevingne - cha của siêu mẫu 32 tuổi, cho rằng nguyên nhân gây cháy có thể do điện. Trong khi bà Pandora Delevingne - mẹ cô, chia sẻ: "Tôi nghĩ có lẽ con bé đã bị suy sụp. Cara để mọi thứ ở trong nhà, cả cuộc đời của con bé".



Trước đó, một nhân viên của Sở Cứu hỏa Los Angeles tiết lộ với PagSix rằng họ nhận được một cuộc gọi vào khoảng 3 giờ 57 phút sáng 15.3 (giờ địa phương) về một đám cháy lớn. Được biết, ngọn lửa bùng phát ở phía sau biệt thự và thiêu rụi một căn phòng, khiến mái của toàn bộ ngôi nhà bị sập. Ngọn lửa bùng cháy trong hơn 2 giờ và cần 94 lính cứu hỏa mới dập tắt được.

Trong khi đó, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ nhận được cuộc gọi báo cháy lúc 4 giờ 29 phút cùng ngày và xác nhận không có ai phải sơ tán khỏi nhà. Hiện nguyên nhân đám cháy đang được cơ quan chức năng điều tra và bước đầu cho thấy không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có hoạt động tội phạm.

Cha của siêu mẫu 32 tuổi cho rằng nguyên nhân gây cháy có thể do điện SPLASH NEWS

Ngay sau đó, Cara Delevingne đăng hình ảnh hai chú mèo cưng lên trang cá nhân, bày tỏ nỗi bàng hoàng khi biệt thự triệu đô bị cháy. "Trái tim tôi hôm nay tan vỡ… Tôi không thể tin được. Cuộc sống có thể thay đổi trong chớp mắt. Vì vậy hãy trân trọng những gì bạn có", người đẹp sinh năm 1992 chia sẻ. Điều này người hâm mộ đoán rằng thú cưng của cô đã mất trong vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên sau đó Cara Delevingne đã chia sẻ rằng chúng vẫn còn sống và gửi lời cảm ơn đến đội ngũ cứu hỏa. Thời điểm xảy ra đám cháy, cô ở London (Anh) biểu diễn trong vở kịch Cabaret.

Cara Delevingne không có mặt ở nhà khi xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thú cưng của cô cũng bình an vô sự AFP

Cara Delevingne sinh năm 1992 tại London (Anh), bước chân vào làng mốt từ năm 2009 và là một trong những siêu mẫu Anh đình đám nhất thập niên 2010. Chân dài này gây ấn tượng với nét cá tính, táo bạo và phong cách trình diễn riêng, được các thương hiệu: Burberry, Tory Burch, Oscar de la Renta, Moschino, Louis Vuitton, Victoria's Secret… tích cực săn đón. Vẻ đẹp tràn đầy sức sống, nhiệt huyết pha lẫn sự hoang dã, mê hoặc của Cara Delevingne cũng khiến cô trở thành một trong những nàng thơ truyền cảm hứng sáng tạo cho nhà thiết kế huyền thoại Karl Lagerfeld của Chanel. Cô được vinh danh là Người mẫu của năm tại British Fashion Awards vào năm 2012 và 2014.

Ngoài sự nghiệp người mẫu, Cara Delevingne còn lấn sân sang diễn xuất, ghi dấu ấn qua các bộ phim: Anna Karenina, The Face of an Angel, Suicide Squad, Valerian and the City of a Thousand Planets, Tell It Like a Woman…