Biệt thự 8 tầng của Quang Hà ở Hà Nội được đưa vào MV mới

Sau khi phát hành phiên bản ballad được đông đảo khán giả yêu thích, ca sĩ Quang Hà tiếp tục trình làng MV Mảnh tình sai đôi phiên bản remix. Đây là dấu ấn nhân kỷ niệm 25 năm ca hát, cho thấy sự trẻ trung và khả năng biến hóa đa dạng của nam ca sĩ. Trước đó, bản ballad khiến khán giả day dứt bởi mối tình ngang trái, đặt ra câu hỏi: “Chọn người mình thương hay chọn người yêu mình”.

Quang Hà gây chú ý khi dùng chính căn biệt thự của mình để quay MV Ảnh: NVCC

MV remix được quay ngay tại hồ bơi trong biệt thự 8 tầng của Quang Hà ở Ngọc Lâm, phố cổ Hà Nội. Theo quản lý Quang Cường, ý tưởng xuất phát từ chuyến ghé thăm của bạn bè và ê kíp, khi mọi người nhận thấy bối cảnh tại nhà hoàn toàn phù hợp để tận dụng “cây nhà lá vườn”. Nhờ vậy, sản phẩm mang đến không gian gần gũi nhưng vẫn hiện đại.

“MV được ghi hình trong 2 ngày, không khí thoải mái, vui vẻ. Diễn viên tham gia đều trẻ trung, ngoại hình nổi bật, phù hợp với tinh thần ca khúc. Ballad là sở trường nhưng remix cũng vốn là thế mạnh của Quang Hà, luôn nhận được tình cảm nồng nhiệt từ khán giả”, quản lý Quang Cường chia sẻ.

Tiết lộ về căn biệt thự của Quang Hà

Theo tiết lộ, căn nhà 8 tầng mới của Quang Hà hiện là nơi mẹ và người thân sinh sống. Với nam ca sĩ, cơ ngơi này là thành quả lao động nhiều năm, cũng là nguồn động lực để tiếp tục cống hiến âm nhạc. Giọng ca 8X nói vui ở tuổi ngoài 40, mình chỉ cố gắng “sống tốt để tích đức”, giữ tinh thần lạc quan, yêu đời và hướng về gia đình.

Quang Hà bên dàn người mẫu nam trong cảnh quay tại khu vực hồ bơi của căn biệt thự Ảnh: NVCC

Còn nhớ năm 2018, khi tham gia một chương trình truyền hình, Quang Hà từng gây bất ngờ khi tiết lộ đang sở hữu 13 bất động sản mua tại Sài Gòn và vừa tậu biệt thự 16 tỉ đồng ngoài Hà Nội. Anh từng chia sẻ bản thân muốn kinh doanh bất động sản để có thêm kinh tế. “Thế nhưng có vẻ như chưa có duyên lắm khi mua xong mà chưa bán, chưa cho thuê được”, anh nói.

Sau hơn 25 năm đi hát, Quang Hà cho biết anh không đặt nặng áp lực sản phẩm phải “hot” hay có lượt xem khủng. Với anh, âm nhạc chỉn chu và khán giả trung thành mới là giá trị bền vững. Dù vậy, giọng ca 8X không bảo thủ mà luôn sẵn sàng học hỏi cái mới từ nghệ sĩ trẻ để không bị lạc nhịp.

MV Mảnh tình sai đôi bản remix là món quà đặc biệt Quang Hà gửi đến khán giả nhân cột mốc 25 năm ca hát. Anh cũng tiết lộ đã thu âm hơn 50 ca khúc với đa màu sắc âm nhạc để tiếp tục gửi đến khán giả trong thời gian tới. Gần nhất, ca sĩ cũng hướng đến tổ chức liveshow kỷ niệm chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình.