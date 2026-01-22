Biệt thự hơn 100 năm thượng lưu bậc nhất ở TP.HCM, từng có giá 35 triệu USD

Biệt thự cổ 3 mặt tiền, giá 35 triệu USD giữa TP.HCM

Trong hành trình dạo quanh những cung đường di sản của TP.HCM những ngày đầu năm 2026, phóng viên Báo Thanh Niên đi ngang qua các đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu (quận 3 cũ, nay thuộc phường Xuân Hòa, TP.HCM) bị thu hút bởi một biệt thự cổ kính, uy nghi ẩn sau hàng rào trùng tu.

Đó là biệt thự Phương Nam hơn 100 năm tuổi, một trong những biểu tượng kiến trúc hiếm hoi còn giữ được hồn cốt Sài Gòn xưa.

Vì sao có tên biệt thự Phương Nam? Theo các tài liệu còn lưu lại, ngôi biệt thự này được xây bởi một người vô cùng giàu có ở Sài Gòn xưa. Tuy nhiên, sau khi xây dựng không lâu, ngôi biệt thự được bán lại cho một đại phú hộ khác. Vị đại phú hộ này bỏ ra cả đống vàng mua lại, sau đó đặt tên là biệt thự Phương Nam.

Toàn cảnh biệt thự Phương Nam trị giá 35 triệu USD tại góc đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Như Báo Thanh Niên từng đăng tải trong bài viết Trùng tu tòa biệt thự cổ bỏ hoang trị giá 35 triệu USD, biệt thự Phương Nam được xây dựng vào khoảng những năm 1920 - 1930, trên khu đất rộng gần 2.800 m2. Chủ nhân ban đầu của công trình là ông Nguyễn Văn Nhiều, sau đó thuộc sở hữu của 2 người là bà Đặng Kim Chi và bà Nguyen Kim Sa Dang.

Mặt tiền biệt thự cổ Phương Nam mang đậm kiến trúc Pháp kết hợp Á Đông ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đến năm 2015, 2 chủ nhân đã chuyển nhượng căn biệt thự cho Công ty Minerva với giá trị lên tới 35 triệu USD (khoảng 700 tỉ đồng thời điểm đó). Cũng trong năm này, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty Minerva mua lại biệt thự này để tiến hành trùng tu.

Ngày 9.1, chia sẻ với PV Báo Thanh Niên về số phận của biệt thự cổ Phương Nam, đại diện Thi hành án dân sự TP.HCM cho biết: "Căn biệt thự số 110 - 112 Võ Văn Tần hiện đang bị cơ quan Thi hành án dân sự TP.HCM xử lý kê biên để bán đấu giá theo bản án của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm".

Hệ cột tròn lớn và ban công bán nguyệt kiến trúc Pháp tại biệt thự cổ ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Không phải ngẫu nhiên mà biệt thự Phương Nam được định giá cao ngất ngưởng vào thời điểm 2015. Nhìn từ trên cao, công trình hiện lên với bố cục đăng đối, các khối nhà liên kết chặt chẽ theo trục trung tâm, toát lên vẻ quyền quý của một dinh thự thượng lưu đầu thế kỷ 20.

Điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhất là mái ngói âm dương màu đỏ cam rực rỡ. Hệ mái được lợp nhiều lớp, chồng diêm đồ sộ với các chi tiết bờ nóc, đầu hồi đắp nổi hoa văn tinh xảo bằng vữa, mang đậm hơi thở Á Đông.

Hệ mái ngói âm dương màu đỏ cam đặc trưng của biệt thự Phương Nam ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Sự tinh tế còn nằm ở cách kết hợp hài hòa với kiến trúc Pháp với các cột tròn cao vút và vòm cửa mang dấu ấn châu Âu. Những ban công bán nguyệt ở các góc nhà với lan can sắt rèn thủ công uốn lượn mềm mại. Sàn lát gạch bông cổ điển cùng hệ cửa gỗ chạm khắc tỉ mỉ.

Các chi tiết hoa văn đắp nổi tinh xảo trên mái dinh thự cổ 100 năm tuổi ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tại sao biệt thự Phương Nam được chuyên gia đánh giá như "báu vật quốc gia"?

Năm 2019, tại hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị các công trình kiến trúc, lịch sử, văn hóa tại TP.HCM, kiến trúc sư người Pháp Nicolas Viste, là trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự 110 - 112 Võ Văn Tần, cho rằng biệt thự này được xem là "báu vật quốc gia" nhờ vào các thiết kế mô phỏng một cách đặc biệt về văn hóa Việt Nam.

Nhà thiết kế biệt thự này đã chọn lựa những phương pháp tân tiến nhất và vật liệu chất lượng nhất thời đó để tạo nên một kết cấu biệt thự bền vững theo thời gian.

Gạch bông cổ điển lát nền nhập khẩu được bảo tồn nguyên vẹn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Với phong cách biệt thự Pháp - Việt giao thoa, nhiều chuyên gia đánh giá, xét về kiến trúc và giá trị lịch sử, biệt thự Phương Nam hoàn toàn có thể sánh ngang với Nhà hát TP.HCM, Tòa án nhân dân TP.HCM hay Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.

Các chuyên gia kiến trúc đánh giá cao kỹ thuật xây dựng của biệt thự Phương Nam và ví công trình này là báu vật quốc gia ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Dự kiến công trình trùng tu sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024, tuy nhiên khi gần hoàn thiện, dự án buộc phải dừng thi công do xảy ra vụ án liên quan bà Trương Mỹ Lan, vào thời điểm đó là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Dẫu vậy, về giá trị công trình, biệt thự Phương Nam hơn 100 năm tuổi vẫn hiện diện như một dấu ấn hiếm hoi hội tụ kiến trúc độc đáo và ký ức đô thị Sài Gòn - TP.HCM.