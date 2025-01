Biệt thự song lập của Sycamore định hình chất sống ‘tận hưởng’ với đặc quyền Clubhouse

Tận hưởng đẳng cấp tại tư gia biệt thự song lập

Nằm trên quỹ đất vàng liền kề hồ và công viên trung tâm Thành phố mới Bình Dương, dự án Sycamore do CapitaLand Development phát triển mang đến chuẩn mực sống khác biệt. Trong tổng diện tích 18.9ha, The Orchard - phân khu thấp tầng an ninh khép kín đầu tiên - được quy hoạch trên 9,1ha, kiến tạo một không gian sống hòa quyện giữa thiên nhiên và hiện đại.

Bên trong không gian đa năng thông thoáng của biệt thự song lập The Orchard

Ảnh: Sycamore

Biệt thự song lập tại The Orchard nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu nhờ thiết kế linh hoạt, tối ưu hóa mọi ưu điểm của các loại hình nhà ở hiện đại. Đây là biệt thự gồm hai căn đối xứng, hoàn toàn độc lập với lối đi riêng và sở hữu ba mặt sân vườn rộng rãi, mang lại sự riêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Kiến trúc ghép khối tạo sự cân đối, liền mạch và gia tăng vẻ đẹp sang trọng, khẳng định đẳng cấp xứng tầm chủ nhân.

Các căn biệt thự song lập tại The Orchard còn được nâng tầm với không gian sân vườn mở rộng, kéo dài từ bên hông ra sau nhà, tạo nên một vòng xanh sinh thái trong lành bao quanh tư gia. Điều này không chỉ mang đến bầu không khí thư thái mà còn mở ra cho gia chủ nhiều lựa chọn sáng tạo như trồng vườn, xây hồ tiểu cảnh hay bố trí không gian sinh hoạt ngoài trời ấm cúng.

Thiết kế mặt đứng của biệt thự không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ mà còn tăng cường công năng nhờ các màn chắn nắng xoay, vừa tối ưu ánh sáng tự nhiên vừa giữ cho không gian bên trong luôn mát mẻ, dễ chịu.

Biệt thự song lập tại The Orchard lý tưởng cho các gia đình đang tìm kiếm không gian sống sang trọng

The Orchard tự hào là một trong những dự án đầu tiên sở hữu độ cao thông tầng 7m tại tất cả các căn, cùng khoảng sân thượng mở rộng tối đa hóa không gian sống. Thiết kế này không chỉ mang lại sự thông thoáng vượt trội, mà còn tăng cường cảm giác về chiều cao và chiều rộng, kiến tạo nên bầu không khí thoáng đãng và đẳng cấp cho gia chủ.

Xanh lại càng thêm xanh, các căn biệt thự góc đặc biệt tại đây được ưu ái với khoảng vườn riêng được chăm sóc tỉ mỉ bởi chính chủ đầu tư. Không chỉ sở hữu diện tích rộng rãi, những căn biệt thự này còn tận dụng lợi thế vị trí đắc địa, mang đến một không gian sống xanh tràn đầy cảm hứng. Tại The Orchard, mỗi biệt thự song lập không chỉ là một nơi để ở mà còn khởi nguồn phong cách sống "tận hưởng" đỉnh cao ngay trong tổ ấm của bạn.

Tận hưởng bộ sưu tập tiện ích 5 sao ngay trước cửa nhà

Chất sống "tận hưởng" tại The Orchard không chỉ gói gọn trong không gian biệt thự sang trọng, mà còn lan tỏa theo từng bước chân của cư dân. Tọa lạc trong lòng phân khu, biệt thự song lập tại đây mang đến khả năng tiếp cận các tiện ích cao cấp chỉ trong khoảng 1-3 phút đi bộ. Nổi bật trong số đó là Nhà câu lạc bộ The Canopy với 26 tiện ích độc quyền, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thư giãn, giải trí và gắn kết của cư dân.

Nhà câu lạc bộ The Canopy - nơi tái tạo năng lượng dành riêng cho cư dân The Orchard

Nhà câu lạc bộ The Canopy là biểu tượng cho triết lý "Chuẩn sống vươn tầm, khởi nguồn bền vững" của Sycamore. Không chỉ nâng tầm không gian sống nghỉ dưỡng cho cư dân tinh hoa, nơi đây còn định hình xu hướng bất động sản thấp tầng thế hệ mới, đồng bộ từ kiến trúc bề thế đến dịch vụ chuẩn 5 sao. Với phòng gym, hồ bơi tiêu chuẩn quốc tế và không gian tiệc sang trọng, mọi nhu cầu thư giãn, vận động hay kết nối cộng đồng đều được đáp ứng, mang lại sự cân bằng hoàn hảo giữa thân - tâm - trí.

Môi trường luôn trong lành với tỷ lệ bóng cây che phủ trên 80% - từ cổng chào đến từng căn nhà, cùng đường nội khu dài 3.5 km lý tưởng cho xe đạp và người đi bộ.

Kết nối bất tận với thiên nhiên với khu vực sân vườn rộng lớn trong nhà và mảng xanh kế cạnh bên ngoài

Biệt thự song lập tại The Orchard trở thành lựa chọn của các gia đình trẻ không chỉ nhờ không gian sang trọng đáp ứng nhu cầu sống hiện đại, mà còn nhờ tính hợp lý về tài chính.