Biểu tình lan rộng ở Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 1.100 người bị bắt

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng các đảng đối lập sẽ phải chịu trách nhiệm cho những trường hợp người biểu tình phá hoại tài sản và làm cảnh sát bị thương

Hàng chục ngàn người đã xuống đường phản đối chính phủ sau khi Thị trưởng TP.Istanbul Ekrem Imamoglu bị bắt giam ngày 19.3 với cáo buộc tham nhũng và sẽ bị xét xử. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng một số người biểu tình có hành vi đe dọa an ninh quốc gia. Ông cho biết thêm hơn 1.100 người đã bị bắt sau 6 ngày và khoảng 120 cảnh sát bị thương, AFP đưa tin.

Cảnh sát dùng hơi cay vào người biểu tình tại TP.Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24.3 Ảnh: Reuters

Vụ bắt giữ ông Imamoglu đã gây xôn xao dư luận trong nước, đặc biệt khi giới quan sát cho rằng Thị trưởng Istanbul, người thuộc đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) đối lập, có thể là thách thức cho phe của ông Erdogan trong kỳ bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. CHP cũng đã tổ chức bầu cử sơ bộ ngày 23.3 và sau đó thông báo ông Imamoglu chính thức được đề cử là ứng viên tổng thống cho cuộc đua năm 2028. Đảng này cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông Imamoglu mang động cơ chính trị, điều mà chính phủ Tổng thống Erdogan phủ nhận. Lãnh đạo CHP Ozgur Ozel kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình, trong khi Tổng thống Erdogan cảnh báo CHP nên ngừng kích động người dân.

Vụ bắt giữ trên đã tạo tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư vào Thổ Nhĩ Kỳ. Chứng khoán và nội tệ ở nước này lao dốc trong những ngày qua, buộc ngân hàng trung ương có biện pháp can thiệp nhằm ổn định thị trường. Tổng thống Erdogan trấn an các nhà đầu tư và khẳng định các cơ quan liên quan đang phối hợp chặt chẽ để ổn định tài chính vĩ mô. Theo Reuters, giới kinh tế nhận định triển vọng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ có thể bị ảnh hưởng do các quyết sách chính trị của ông Erdogan.

Diễn biến chính trị tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng tác động đến quan hệ của Ankara với Liên minh Châu Âu (EU). Cuộc họp của Ủy ban Nghị viện chung EU - Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hoãn trong ngày 24.3, sau khi EU cho rằng tình hình hiện tại không thuận lợi để tổ chức phiên họp. Người phát ngôn Ủy ban Châu Âu Guillaume Mercier ra tuyên bố nêu rõ: "Vụ bắt Thị trưởng Imamoglu và những người biểu tình đặt nghi vấn Thổ Nhĩ Kỳ có tuân thủ các truyền thống dân chủ lâu đời của mình hay không".