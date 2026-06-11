Biểu tượng 5G+ trên smartphone cho biết điều gì?

Khi đang đi trên đường và bất ngờ thấy biểu tượng 5G+ trên smartphone, điều đó có nghĩa người dùng vừa được trải nghiệm một bước tiến lớn trong công nghệ kết nối. Biểu tượng 5G+ cho biết người dùng đang sử dụng mạng 5G thế hệ mới, hoạt động trên cơ sở hạ tầng 5G độc lập giúp mang lại tốc độ kết nối nhanh hơn nhiều so với 5G thông thường.

Nhiều người trên thế giới đang được tiếp cận với mạng 5G, nhưng không dễ thấy 5G+ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLEINSIDER

Tại Mỹ, khi thấy biểu tượng 5G+ nhấp nháy có nghĩa người dùng đang ở trong khu vực có mạng mmWave của AT&T, vốn cho phép tốc độ tải xuống đạt tối đa 3 Gbps, cao gấp ba lần so với 1 Gbps của mạng 5G thông thường. Không chỉ nhanh hơn, 5G+ còn ổn định hơn, ngay cả trong giờ cao điểm.

Mặc dù các nhà mạng lớn đang dần loại bỏ mạng 4G LTE, việc triển khai 5G ban đầu vẫn dựa vào cơ sở hạ tầng 4G có sẵn, làm hạn chế hiệu năng của công nghệ mạng hiện đại. AT&T tuyên bố rằng mạng 5G+ băng tần trung hiện có của họ đang phục vụ hơn 300 triệu người dân, tuy nhiên, người dùng cần ở những vị trí cụ thể để trải nghiệm.

Mạng 5G+ liệu có tốt hơn so với 5G?

Câu trả lời đơn giản là "Có". 5G+ không chỉ nhanh hơn mà còn đáng tin cậy hơn, cung cấp thông lượng cao và khả năng dự đoán tốt hơn. Mặc dù tốc độ kết nối phụ thuộc vào vùng phủ sóng và tải trọng, 5G+ có thể nhanh hơn gấp 2 hoặc 3 lần so với phiên bản cũ.

Mạng 5G chính thức triển khai tại Việt Nam

Nếu smartphone hỗ trợ mmWave và đang ở trong khu vực có phủ sóng 5G+, người dùng sẽ thấy biểu tượng dấu cộng trên thanh trạng thái. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mạng 5G+ có phạm vi phủ sóng ngắn hơn, do đó người dùng cần ở gần trạm phát sóng để tận dụng tối đa tốc độ kết nối. Còn với 5G tiêu chuẩn, công nghệ mạng này vẫn có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vùng phủ sóng rộng rãi, mặc dù cung cấp tốc độ truy cập chậm hơn.

Tóm lại, nếu bất ngờ thấy biểu tượng 5G+ xuất hiện trên smartphone, hãy ghi nhớ vị trí này, vì đó có thể là cơ hội để bạn trải nghiệm tốc độ kết nối vượt trội.