Biểu tượng chìa khóa trong hộc đựng ly trên ô tô có ý nghĩa gì?

Trên các mẫu ô tô đời mới hiện nay, nhà sản xuất tích hợp ngày càng nhiều nút bấm, biểu tượng và tính năng nhằm tăng tiện nghi cho người dùng. Tuy nhiên, không ít tài xế, đặc biệt là người mới sử dụng ô tô thường bối rối trước những ký hiệu lạ xuất hiện trong khoang lái. Một trong số đó là biểu tượng hình chiếc chìa khóa nằm gần hoặc bên trong hộc đựng ly, hộc để đồ hoặc gần nút khởi động trên khu vực điều khiển trung tâm.

Thực tế, đây không phải chi tiết trang trí đơn thuần mà là một tính năng khá hữu ích, liên quan đến hệ thống chìa khóa thông minh (Smart Key) trên ô tô hiện đại.

Ảnh: Bá Hùng

Ý nghĩa biểu tượng chìa khóa bố trí ở hộc đựng ly, hộc chưa chứa đồ hay gần nút khởi động?

Nhiều người thắc mắc vì sao nhà sản xuất lại bố trí vị trí nhận diện chìa khóa ở trong hộc đựng ly, hộc chưa chứa đồ hay gần nút khởi động… thay vì khu vực vô-lăng hay bảng điều khiển trung tâm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ thiết kế kỹ thuật và tối ưu không gian nội thất.

Khu vực gần cần số và hộc để ly thường là nơi đặt cụm điều khiển điện tử trung tâm của xe, thuận tiện cho việc bố trí ăng-ten nhận tín hiệu chìa khóa. Đồng thời, vị trí này cũng dễ tiếp cận, giúp tài xế thao tác nhanh trong trường hợp khẩn cấp. Chức năng này được coi là hệ thống dự phòng được các nhà sản xuất ô tô thiết kế cho các tình huống khẩn cấp, đặc biệt là chìa khóa thông minh điều khiển từ xa bị yếu pin hay hết pin, khiến xe không khởi động được.

Tại những khu vực như trong hộc đựng ly, hộc để đồ hoặc gần nút khởi động… có biểu tượng chìa khóa thông minh, các nhà sản xuất thường bố trí một bộ thu phát sóng hoặc ăng-ten dự phòng ẩn hệ thống chống trộm/RFID nằm dưới bảng điều khiển. Khi đặt chìa khóa ô tô bị yếu pin hoặc gần hết pin ở những vị trí được chỉ định, hệ thống có thể xác minh mã từ chip bên trong chìa khóa ở khoảng cách rất gần. Sau đó, hệ thống chống trộm của xe sẽ mở khóa và khởi động động cơ. Điều này đóng vai trò như một hệ thống dự phòng giúp giảm thiểu sự cố khi cần sử dụng xe trong trường hợp khẩn cấp.

Thực tế, mỗi hãng xe sẽ có cách bố trí và ký hiệu khác nhau. Một số mẫu xe chỉ dùng biểu tượng hình chìa khóa, trong khi số khác kết hợp thêm vòng sóng điện tử hoặc ký hiệu NFC. Trên một số dòng xe, biểu tượng chìa khóa có thể xuất hiện trong hộc chứa đồ trung tâm, bệ tỳ tay hoặc khu vực để điện thoại.

Chẳng hạn, nhiều mẫu ô tô Nhật Bản thường yêu cầu áp chìa khóa trực tiếp vào nút Start/Stop khi pin yếu. Trong khi đó, một số dòng xe châu Âu hay xe điện đời mới lại bố trí khu vực nhận diện riêng gần hộc để ly hoặc khay sạc điện thoại. Dù vị trí khác nhau nhưng chức năng cơ bản vẫn tương tự. Do đó, người dùng nên đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng xe để xác định chính xác vị trí nhận diện chìa khóa trên xe mình đang dùng.

Chi tiết nhỏ nhưng hữu ích trên ô tô hiện đại

Sự xuất hiện của biểu tượng chìa khóa trong hộc đựng ly cho thấy các hãng xe ngày càng chú trọng đến trải nghiệm và tính tiện dụng cho người dùng. Dù là chi tiết nhỏ, nhưng tính năng này có thể giúp tài xế xử lý nhanh tình huống khẩn cấp khi chìa khóa hết pin, tránh bị mắc kẹt giữa đường.

Dù vậy, đây chỉ là hệ thống được trang bị để dự phòng trong các trường hợp khẩn cấp. Người dùng ô tô vẫn nên chú ý kiểm tra, thay pin chìa khóa định kỳ sau khoảng 2 - 3 năm sử dụng để tránh tình trạng xe không nhận chìa khóa vào thời điểm cần thiết.

Trong bối cảnh ô tô ngày càng tích hợp nhiều công nghệ mới, việc tìm hiểu ý nghĩa các biểu tượng và nút chức năng trên xe là điều cần thiết, đặc biệt với những người mới cầm lái. Điều này không chỉ giúp sử dụng xe hiệu quả hơn mà còn góp phần đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.