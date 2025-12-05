Biểu tượng ‘Khởi Nguyên’ lộ diện trên bản đồ BĐS hạng sang lõi trung tâm Hà Nội

Khoảnh khắc khai mở chuẩn sống mới giữa lòng Hà Nội

Ngày 07.12.2025 tại trung tâm tổ chức sự kiện The One, số 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà, TP.Hà Nội, khi ánh sáng mở màn của sự kiện "Thời khắc Khởi nguyên" được thắp lên, dấu ấn tiếp theo của MEYGROUP trên hành trình kiến tạo những biểu tượng bất động sản tinh khiết sẽ chính thức được bắt đầu.

Đây là lễ ra quân dự án được thị trường bất động sản mong đợi nhất trong tháng 12, khi quy tụ 20 đại lý phân phối hàng đầu cùng hơn 1200 chuyên gia tư vấn trên toàn quốc, để cùng cảm nhận và lan tỏa "tinh thần khởi nguyên" của Rivea Residences. Hai tòa tháp đôi kiêu hãnh song hành giữa trung tâm thành phố không chỉ kiến tạo nên dấu ấn kiến trúc đỉnh cao, mà còn là lời tuyên ngôn của MEYGROUP về chuẩn sống tinh khiết mới: tinh tuyển hơn, bền vững hơn và chuẩn mực hơn cho giới tinh hoa Hà Nội.

Sự kiện “Thời khắc Khởi Nguyên” lần đầu hé lộ thông tin chính thức về Rivea Residences - biểu tượng bất động sản hạng sang mới ngay giữa lõi trung tâm Hà Nội

Không gian sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo trải nghiệm thị giác ấn tượng mạnh cho hàng nghìn khán giả với thiết kế sân khấu kéo dài hai bên, mở ra tầm nhìn panorama hoành tráng từ dưới khán đài. Đặc biệt, sân khấu được ứng dụng hiệu ứng màn nước và công nghệ water-mapping để tạo tác nên điểm nhấn "dòng thác tinh hoa", lấy cảm hứng từ chính kiến trúc của hai tòa tháp đôi Rivea Residences.

Xuyên suốt sự kiện, sự xuất hiện của Quán quân Vietnam Idol Trọng Hiếu và "lãng tử vĩ cầm" Hoàng Rob hứa hẹn mang đến những màn trình diễn thăng hoa, được dàn dựng công phu với sự kết hợp tinh tế giữa công nghệ trình diễn hiện đại và ngôn ngữ biên đạo sáng tạo, góp phần tạo nên không gian sự kiện giàu cảm xúc và trải nghiệm ấn tượng cho khách mời.

Từ đây, cảm nghiệm về Rivea Residences tiếp tục được mở rộng thông qua những chia sẻ từ chủ đầu tư MEYGROUP, với tầm nhìn dài hạn về việc phát triển bất động sản tinh khiết, hướng tới các giá trị sống nguyên bản - trong lành, chuẩn mực và bền vững.

Rivea Residences mở ra một chương mới cho định nghĩa bất động sản tinh khiết của chủ đầu tư MEYGROUP

Trong khuôn khổ sự kiện, MEYGROUP không chỉ chính thức công bố những thông tin trọng tâm về dự án Rivea Hanoi và phân khu Rivea Residences, mà còn lần đầu chia sẻ những câu chuyện hậu trường về quá trình hình thành một trong số ít dự án còn lại sở hữu quỹ đất nội đô giá trị hiếm hoi.

Điểm nhấn của chương trình đến từ phần chia sẻ của đại diện Belt Collins, đơn vị thiết kế cảnh quan hàng đầu thế giới, đồng thời là đối tác tư vấn cảnh quan của Rivea Residences. Từ góc nhìn của những người trực tiếp kiến tạo dự án, các chuyên gia đã làm rõ cảm hứng thiết kế được xây dựng trên sự hòa quyện giữa dòng chảy thiên nhiên và dòng chảy cảm xúc, qua đó lý giải cách triết lý "dòng chảy tinh khiết" được dẫn dắt xuyên suốt toàn bộ không gian, tạo nên những khoảng sống an hòa, giàu tính nghệ thuật và nuôi dưỡng cảm xúc cho cộng đồng cư dân tương lai.

Sự kết hợp giữa tầm nhìn phát triển, câu chuyện kiến trúc và cảm hứng sống đã góp phần tạo nên một trường cảm xúc mạnh mẽ xuyên suốt sự kiện, truyền tải rõ nét "tinh thần khởi nguyên" - chuẩn sống mới đang dần được định hình tại trung tâm thủ đô, nơi tháp đôi biểu tượng Rivea Residences chuẩn bị hiện diện.

Rivea Residences - Tháp đôi biểu tượng khởi nguyên giá trị sống tinh hoa

Tiếp nối thành công của Galia Hanoi, MEYGROUP tiếp tục hành trình kiến tạo bất động sản tinh khiết tại thủ đô với dự án Rivea Hanoi - khu phức hợp hạng sang được phát triển theo triết lý "Flow of Continuity", nơi dòng chảy an cư, thương mại và giáo dục hòa quyện, hình thành một hệ sinh thái sống trọn vẹn và bền vững.

Trong tổng thể đó, Rivea Residences giữ vai trò trung tâm, nổi bật với hình ảnh tháp đôi song hành lấy cảm hứng từ dòng chảy thác nước - mềm mại, liên tục và giàu năng lượng. Hai tòa tháp được kết nối bằng cầu Khởi Nguyên trên tầng cao, không chỉ tạo điểm nhấn kiến trúc thị giác, mà còn mang ý nghĩa biểu trưng cho sự kết nối, cân bằng và khởi nguồn của những giá trị sống tinh hoa giữa lòng nội đô.

Phân khu cao tầng Rivea Residences thuộc khu phức hợp Rivea Hanoi - Tòa tháp đôi biểu tượng khởi nguyên dòng chảy tinh hoa

Được phát triển bởi MEYGROUP, thương hiệu bất động sản thuộc Tập đoàn Tân Á Đại Thành, cùng sự đồng hành của các đối tác tư vấn hàng đầu thế giới như AEDAS, Belt Collins, Codinachs… Rivea Residences mang tinh thần của một dự án được kiến tạo với chiều sâu, sự tận tâm và khát vọng nâng tầm chuẩn sống đô thị. Từ hệ cảnh quan xanh đa tầng đến hơn 50 tiện ích đặc quyền, mọi chi tiết được thiết kế như những "nhịp chảy" hài hòa, nuôi dưỡng cảm hứng sống, giúp cư dân tìm thấy sự cân bằng mỗi ngày và kiến tạo không gian sống bền vững cho gia đình đa thế hệ.

Toàn bộ diện mạo của Rivea Residences sẽ chính thức được hé lộ trong sự kiện "Thời khắc Khởi Nguyên", dấu mốc đánh dấu sự xuất hiện của một biểu tượng hạng sang mới tại trung tâm Hà Nội, nơi chuẩn mực sống tinh khiết được tái định nghĩa dành cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Sự kiện Kick-off dự án Rivea Residences: "Thời khắc Khởi Nguyên" Thời gian: 8 giờ - Chủ nhật, ngày 7.12.2025 Địa điểm: Diamond Hall - The One, số 2 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà, TP.Hà Nội Trang thông tin dự án: https://www.facebook.com/rivearesidences.vn/



