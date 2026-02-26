Bill Gates thừa nhận ngoại tình, phủ nhận liên quan tội ác của Jeffrey Epstein

Hình ảnh tỉ phú Bill Gates và một phụ nữ nằm trong bộ hồ sơ được phe Dân chủ thuộc Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ công bố hồi tháng 12.2025 ẢNH: REUTERS

Theo The Wall Street Journal, tại cuộc họp diễn ra hôm 24.2 ở Gates Foundation, Bill Gates đã gửi lời xin lỗi đến các nhân viên quỹ từ thiện của mình vì những hệ lụy phát sinh từ mối quan hệ giữa ông và Jeffrey Epstein. Ông đồng thời thừa nhận có hai mối quan hệ ngoài luồng, song nhấn mạnh bản thân không tham gia vào bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein - người từng bị kết án tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên.

Bill Gates thừa nhận sai lầm

Trong đoạn ghi âm được tờ báo này tiếp cận, Bill Gates nói ông "xin lỗi những người đã bị cuốn vào câu chuyện vì sai lầm của mình". Ông cũng thừa nhận đã dành thời gian gặp Epstein và thậm chí đưa một số lãnh đạo của Quỹ Gates tham dự các cuộc gặp, điều mà ông nhìn nhận là quyết định sai lầm.

Mối quan hệ giữa hai người thời gian qua bị "đào" trở lại sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm tài liệu liên quan Epstein. Trong đó có email do Epstein tự viết, với nội dung cáo buộc Gates mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và tìm cách che giấu với vợ cũ. Gates đã bác bỏ thông tin này.

Các tài liệu cũng bao gồm hình ảnh Gates chụp cùng một số phụ nữ (khuôn mặt đã bị làm mờ). Tại buổi họp, ông cho biết chính Epstein đề nghị chụp các bức ảnh này cùng trợ lý của mình. "Tôi xin nói rõ, tôi chưa từng dành thời gian với các nạn nhân hay những phụ nữ xung quanh ông ta", Gates khẳng định.

Dù vậy, tỉ phú này thừa nhận mối quan hệ với Epstein hoàn toàn "đi ngược lại giá trị và mục tiêu của quỹ". Ông cho rằng uy tín đóng vai trò sống còn đối với các hoạt động từ thiện toàn cầu mà quỹ đang theo đuổi, bởi đối tác có thể lựa chọn hợp tác hoặc không dựa trên niềm tin dành cho tổ chức.

Hình ảnh tỉ phú Bill Gates (phải) và ông Jeffrey Epstein trong một cuộc gặp trong hồ sơ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố gần đây ẢNH: BỘ TƯ PHÁP MỸ

Người phát ngôn của quỹ cho biết Bill Gates tổ chức họp ở Gates Foundation hai lần mỗi năm và tại cuộc họp gần đây, ông đã trao đổi thẳng thắn, giải đáp chi tiết các câu hỏi và nhận trách nhiệm về hành động cá nhân.

Gates cho biết ông bắt đầu gặp Epstein từ năm 2011, sau khi Epstein đã nhận tội vào năm 2008 và chịu bản án gây nhiều tranh cãi. Ông nói mình biết về "thỏa thuận 18 tháng" hạn chế đi lại đối với Epstein, song thừa nhận việc đánh giá khi đó là thiếu thận trọng.

Ngoài ra, Gates cũng xác nhận từng có quan hệ tình cảm với một nữ vận động viên người Nga và một nhà vật lý hạt nhân người Nga quen qua công việc. Trước đó, năm 2023, The Wall Street Journal đưa tin Epstein từng tìm cách gây sức ép với Bill Gates liên quan mối quan hệ với vận động viên Mila Antonova sau khi không thuyết phục được ông tham gia một quỹ từ thiện trị giá hàng tỉ USD.

Theo Bill Gates, Epstein thường nói về mối quan hệ thân thiết với nhiều tỉ phú, đặc biệt trong giới tài chính Phố Wall, và tuyên bố có thể hỗ trợ gây quỹ cho các sáng kiến y tế toàn cầu. Sự xuất hiện của những nhân vật có uy tín tại các cuộc gặp khi đó khiến ông "cảm thấy đây là tình huống bình thường", điều mà nay ông nhìn nhận là một đánh giá sai lầm.