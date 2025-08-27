Bill Nguyễn Bonsai Garden - Giữ hồn bản sắc, nâng tầm cây Việt

Trong hành trình hội nhập, mỗi quốc gia đều tìm cho mình những biểu tượng văn hóa để giới thiệu ra thế giới. Người Nhật có bonsai - nghệ thuật thu nhỏ thiên nhiên thành tác phẩm độc đáo. Trung Quốc có penjing - bức tranh phong thủy từ cây cảnh cổ. Phương Tây thì bảo tồn những công viên di sản hàng trăm năm tuổi. Và Việt Nam? Chúng ta có nhiều loại cây cổ thụ lâu năm, những loài cây mang trong mình không chỉ bóng mát, mà cả ký ức, văn hóa và dấu ấn riêng của dân tộc.

Người Việt từ lâu đã coi cây cối là một phần quen thuộc trong đời sống. Cây đa ở đầu làng gắn với hình ảnh sinh hoạt cộng đồng. Cây khế đi vào cổ tích với câu chuyện về sự công bằng. Cây thị gợi nhớ tuổi thơ với hương thơm ngọt ngào… Mỗi loài cây đều chứa đựng những ký ức gắn bó. Giữ được cây cũng có thể được xem là gìn giữ một phần ký ức chung của người Việt.

Không dừng lại ở việc sưu tầm hay trưng bày, Bill Nguyễn Bonsai Garden mang khát vọng xây dựng một "bảo tàng sống" - nơi cây cổ thụ từ Bắc - Trung - Nam cùng hội tụ. Ở đây, cây không chỉ được chăm sóc để sống, mà để tiếp tục kể câu chuyện văn hóa của mình. Những chuyến xe đưa cây cổ về vườn chẳng khác nào những chuyến hồi hương ký ức, để rồi từ đó, ký ức ấy được trao cho mai sau.

Đặc biệt, mỗi nghi thức, mỗi hoạt động tại khu vườn đều được thấm đẫm tinh thần tôn kính. Như nghi lễ "cúng hạ cây" - một phong tục có từ lâu đời, nay được Bill Nguyễn gìn giữ như minh chứng rằng: hạ cây không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự biết ơn với thiên nhiên, với tiền nhân, và với chính linh hồn của cây. Chính sự thành kính ấy tạo nên bản sắc khác biệt, đưa câu chuyện cây Việt vượt khỏi khuôn khổ nghệ thuật thuần túy, để trở thành giá trị văn hóa nhân văn.

Từ không gian ký ức này, di sản cây Việt Bill Nguyễn có thể mở ra nhiều hướng đi: du lịch văn hóa, giáo dục cộng đồng, nghiên cứu sinh thái, và thậm chí trở thành "ngoại giao cây xanh" - nơi mỗi gốc cây mang theo câu chuyện về đất và người Việt, trao tặng cho bạn bè quốc tế. Đó là cách để cây Việt không chỉ dừng lại trong làng quê, mà còn có cơ hội phát triển tiếp thêm sức mạnh để bước ra thế giới.

Giữa dòng chảy toàn cầu hóa, cây cối không chỉ là bóng mát, không chỉ là vật trang trí. Chúng là ký ức, là văn hóa, là hồn Việt. Và từ khát vọng ấy, cây Việt hoàn toàn có thể mang trên mình "tấm hộ chiếu" để có thể tự tin bước ra thế giới.