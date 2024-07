Billiards 3 băng hôm nay: Xem Bao Phương Vinh đấu cơ thủ mạnh ở đâu, khi nào?

Tính đến lúc này, Bao Phương Vinh (đội Asia A) đã có 2 chiến thắng ở nội dung carom 3 băng dành cho nam, sau 3 trận ra sân tại giải billiards WBCS Championship 2024 đang diễn ra ở Kielce (Ba Lan). Tay cơ Việt Nam thắng Ryuji Umeda (Nhật Bản, đội Asia B), Javier Vera (Mexico, đội Americas) và để thua trước Torbjorn Blomdahl (Thụy Điển, đội Europe A).

Ở vòng bảng, các đội (có 6 đội) sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt. Do đó, Bao Phương Vinh vẫn còn 2 trận đấu nữa trong hôm nay (27.7), với đích đến là những chiến thắng để góp phần giúp đội Asia A giành vé góp mặt ở vòng bán kết. Theo đó, cơ thủ người Bình Dương sẽ lần lượt đối đầu với những cơ thủ mạnh của thế giới đến từ đội Africa & Rest of the world và đội Europe B.

Bao Phương Vinh đang có phong độ khá tốt UMB

Chiều nay, Bao Phương Vinh chạm trán với Sameh Sidhom (Ai Cập, đội Africa & Rest of the world) vào lúc 15 giờ (giờ Việt Nam). Sau đó, tay cơ sinh năm 1995 sẽ đối đầu với Ruben Legazpi (Tây Ban Nha, đội Europe B) vào lúc 22 giờ.

Các trận đấu của Bao Phương Vinh được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube WCBSbilliards (link: https://www.youtube.com/@wcbsbilliards6125/streams).

Đây đều là 2 cơ thủ mạnh của billiards carom 3 băng thế giới. Sameh Sidhom hiện đứng 9 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards thế giới (UMB), còn Ruben Legazpi đứng hạng 21 thế giới. Trong khi đó, Bao Phương Vinh xếp thứ 8.

Trước khi gặp Bao Phương Vinh, Sidhom đang bất bại với 2 chiến thắng, 1 hòa UMB

Cơ thủ Việt Nam dù có thứ hạng cao hơn nhưng không thể nói là sẽ "dễ thở" trước những người đồng nghiệp. Xét về mặt trình độ, Sidhom và Legazpi không hề thua kém so với Bao Phương Vinh. Thậm chí, họ còn nhỉnh hơn tay cơ người Bình Dương về kinh nghiệm.

Lần gần nhất Bao Phương Vinh đối đầu Sameh Sidhom là ở bán kết World Cup billiards carom 3 băng Ankara hồi tháng 6 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ở trận đấu này, cơ thủ Việt Nam đã giành chiến thắng đầy thuyết phục trước tay cơ người Ai Cập.

Ruben Legazpi có lối đánh rất khó chịu UMB

Trong khi đó, lần gần nhất Bao Phương Vinh chạm trán Ruben Legazpi là ở vòng 32, giải World Cup billiards carom 3 băng TP.HCM hồi tháng 5. Khi đó, hai cơ thủ đã hòa 40-40.