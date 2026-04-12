Billiards: Chiêm Hồng Thái đánh bại 'vua thời gian', vào tứ kết theo kịch bản bất ngờ

Thu Bồn
12/04/2026 04:05 GMT+7

Tay cơ trẻ của Việt Nam Chiêm Hồng Thái đã có màn trình diễn xuất sắc ở vòng đấu knock-out để giành chiến thắng đầy thuyết phục trước Jeremy Bury, qua đó lấy vé vào chơi tứ kết giải World Cup billiards Bogota 2026.

Ở trận đấu thuộc vòng 16 World Cup billiards Bogota 2026 diễn ra vào 0 giờ ngày 12.4, Chiêm Hồng Thái chạm trán với đối thủ đáng gờm Jeremy Bury. Tay cơ người Pháp có lối đánh cực kỳ khó chịu, được giới mộ điệu biết đến với cái tên "vua thời gian".

Chiêm Hồng Thái nhập cuộc bùng nổ

Trước đối thủ kỳ cựu, Chiêm Hồng Thái một lần nữa thể hiện bản lĩnh và sự tự tin cao độ. cơ thủ Việt Nam nhập cuộc cực tốt. Anh giành quyền đề-pa và ghi được 3 điểm. Ngay sau đó tại lượt cơ thứ hai và thứ ba, Hồng Thái liên tiếp ghi sê-ri 7 và sê-ri 6 để vươn lên dẫn trước 16-3.

Đến lượt thứ 10, cơ thủ sinh năm 1999 thực hiện đường cơ ghi 9 điểm để đưa trận đấu bước vào giờ nghỉ giải lao, tạo ra cách biệt lên đến 20 điểm với Bury khi dẫn trước 31-11.

Chiêm Hồng Thái tiếp tục thể hiện được bản lĩnh và sự tự tin trước đối thủ đáng gờm

Sang hiệp 2, Chiêm Hồng Thái không duy trì được tốc độ ghi điểm đều đặn. Dù vậy, Jeremy Bury cũng gặp bế tắc trong thế trận. Thậm chí, VĐV người Pháp không còn thể hiện được sự điềm tĩnh thường thấy. Bury nhiều lần ra cơ rồi quay lưng đi một mạch về ghế ngồi, như không còn tin vào khả năng ngược dòng của bản thân. Đây là hình ảnh đầy bất ngờ và rất hiếm thấy của cơ thủ người Pháp trong các trận đấu billiards ở đấu trường quốc tế.

Chung cuộc, Chiêm Hồng Thái giành chiến thắng với cách biệt rất lớn 50-21 trước Jeremy Bury, sau 26 lượt cơ. Qua đó, cơ thủ Việt Nam thẳng tiến vào vòng tứ kết World Cup billiards Bogota 2026.

Tại màn so tài cùng giờ, Cho Myung-woo đánh bại Luis Martinez với điểm số 50-29. Theo nhánh đấu, Cho Myung-woo sẽ chạm trán với Chiêm Hồng Thái ở vòng đấu dành cho 8 cơ thủ mạnh nhất.


Lịch thi đấu billiards mới nhất: Chiêm Hồng Thái chạm trán 'vua thời gian'

