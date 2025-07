Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung siêu phẩm, thắng thót tim đối thủ cực mạnh

Ngày 22.7, ba đại diện còn lại của Việt Nam tại giải billiards World Pool Championship 2025 là Nguyễn Anh Tuấn (hay còn biết đến với cái tên Tkon), Phạm Phương Nam và Bùi Trường An ra quân ở vòng đầu tiên. Đáng tiếc, chỉ có Anh Tuấn là gương mặt duy nhất hưởng niềm vui chiến thắng.

Tkon thắng cơ thủ xếp trên 70 bậc

Nguyễn Anh Tuấn (hạng 84 thế giới) chạm trán với đối thủ sừng sỏ là Pijus Labutis (Lithuania, hạng 14 thế giới). Cơ thủ Việt Nam nhập cuộc tốt và nhanh chóng tạo ra cách biệt lớn. Anh Tuấn dẫn trước với tỷ số 8-3. Người hâm mộ cũng tưởng chừng như Tkon sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng lúc này, kịch bản bất ngờ xảy ra.

Cú nhảy bi từ khoảng cách xa rất đẹp mắt của Nguyễn Anh Tuấn (Tkon)

Pijus Labutis đã thể hiện được bản lĩnh của cơ thủ tốp đầu thế giới, để giành lại từng ván đấu một và thắng liền 5 ván để quân bình tỷ số thành 8-8. Bước vào ván đấu chung kết, Tkon đã kịp tỉnh lại và thắng chung cuộc 9-8 đầy thót tim trước Pijus Labutis. Ở trận đấu này, Tkon cũng để lại dấu ấn với những siêu phẩm xử lý đẹp mắt, trong đó có cú nhảy bi ghi điểm ở khoảng cách rất xa.

Trong khi đó, Phạm Phương Nam cũng chơi tốt trước Aloysius Yapp (Singapore, hạng 2 thế giới). Có thời điểm, Phương Nam giằng có quyết liệt với cơ thủ thời Singapore. Dù vậy, Yapp vẫn cho thấy được sự lì lợm và thắng chung cuộc 9-5 trước Phương Nam.

Nguyễn Anh Tuấn dẫn trước đến 8-3, nhưng thắng chung cuộc thót tim với tỷ số 9-8 ẢNH: VNP

Bùi Trường An cũng nhận thất bại đầy đáng tiếc. Cụ thể, Trường An chạm trán với Wiktor Zielinski (Ba Lan, hạng 16 thế giới) trong trận đấu ra quân. Cơ thủ có biệt danh An Nhiệt đã thi đấu khá tốt khi có được thế trận nhỉnh hơn và chạm tới điểm "hill" (có 8 ván thắng) trước. Nhưng đáng tiếc rằng, vào những thời khắc quan trọng nhất, tay cơ Việt Nam đã thiếu đi một chút sự bản lĩnh để có thể dứt điểm trận đấu. Phía ngược lại, Wiktor Zielinski cho thấy anh không có dấu hiệu bị tâm lý mặc dù đối thủ chạm "hill" trước. Các con bi được xử lý rất chính xác cũng như đi kèm sự may mắn đã giúp cho cơ thủ Ba Lan lội ngược dòng thành công, thắng 9-8 trước Trường An.

Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp tục thi đấu ở nhánh thắng để giành vé vào vòng tiếp theo. Trong khi đó, các cơ thủ để thua trận ra quân sẽ vào nhánh thua và bắt buộc giành chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp tại World Pool Championship 2025.