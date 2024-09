Billiards: 'Efren Reyes mới' vô địch đầy ấn tượng, nhận gần 1 tỉ đồng tiền thưởng

Bất ngờ đã xảy ra trong ngày thi đấu cuối cùng (29.9) của giải billiards pool 9 bi Ho Chi Minh City Open 2024, tổ chức tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (quận 3, TP.HCM). Ở lượt trận bán kết diễn ra vào buổi chiều, tay cơ hạng 2 thế giới người Hy Lạp - Alexander Kazakis đang có phong độ cực cao, nhưng đã nhận thất bại cách biệt 6-11 trước Mario He (người Áo, hạng 17 thế giới). Trong trận đấu này, cơ thủ người Áo có 1 "golden break" (cú đề pa đưa được bi số 9 vào lỗ) đầy ấn tượng.



Carlo Biado đã "thoát hiểm" ở trận bán kết, trước khi lên ngôi vô địch giải Ho Chi Minh City Open 2024 tại TP.HCM ẢNH: PHONG LÊ

Ở trận bán kết còn lại, Carlo Biado (hạng 4 thế giới) đã gặp không ít khó khăn trước Sanjin Pehlivanvi (Bosnia & Herzegovina, hạng 47 thế giới). Tuy nhiên, cơ thủ được xem là "Efren Reyes mới" của billiards Philippines đã thể hiện đẳng cấp đúng lúc và giành chiến thắng nghẹt thở 11-10, sau khi Sanjin Pehlivanvi đánh hụt ở bi mục tiêu số 8 một cách khó tin ở ván thi đấu quyết định.

Trận chung kết diễn ra vào tối 29.9 là màn so tài giữa Carlo Biado và Mario He. Hai cơ thủ liên tục cống hiến cho khán giả những đường cơ đẳng cấp, trong khi tỷ số liên tục được cân bằng. Một lần nữa, đẳng cấp của tay cơ người Philippines lại được thể hiện đúng lúc. Khi tỉ số đang là 7-7, Biado tận dụng tốt sai sót của đối thủ để thắng liền 2 ván, vươn lên dẫn trước 9-7. Kể từ lúc này, thế trận trở nên thuận lợi cho Biado. Tay cơ hạng 4 thế giới đã tận dụng cơ hội để bứt tốc và thắng chung cuộc 13-8 trước Mario He.

Carlo Biado (giữa, hàng trên) nhận gần 1 tỉ tiền thưởng sau khi vô địch Ho Chi Minh City Open 2024 ẢNH: PHONG LÊ

Giành chức vô địch giải billiards pool 9 bi Ho Chi Minh City Open 2024 , Carlo Biado nhận số tiền thưởng lên đến 35.000 USD. Bên cạnh đó, tay cơ người Philippines còn nhận thưởng nóng 5.000 USD từ nhà tài trợ chính Aplus. Tổng cộng, Carlo Biado nhận đến 40.000 USD (tương đương 984 triệu đồng). Chia sẻ sau khi giành chức vô địch, Carlo Biado cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi hy vọng mình có thể trở lại Việt Nam và bảo vệ chức vô địch vào năm sau".

Cán đích ở vị trí á quân, Mario He nhận 13.000 USD (gần 320 triệu đồng). Hai cơ thủ đồng hạng 3 là Alexander Kazakis và Sanjin Pehlivanvi nhận 5.000 USD (123 triệu đồng). Ngoài ra, các cơ thủ trong tốp 8 nhận được 3.000 USD, tốp 16 nhận 1.600 USD, tốp 32 nhận 800 USD và tốp 64 nhận được 450 USD. Các cơ thủ tranh tài tại vòng chung kết còn nhận được số điểm thưởng tương ứng với thành tích, qua đó cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Billiards pool thế giới (WPA).