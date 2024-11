Billiards: Nhà vô địch Trần Đức Minh bất ngờ không dự World Cup Hàn Quốc, tại sao?

Muốn dự World Cup billiards Seoul 2024, nhưng...

World Cup Seoul 2024 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 4 đến 10.11. Giải đấu lần này tiếp tục chứng kiến sự góp mặt của đông đảo cơ thủ billiards carom 3 băng Việt Nam, gồm: Trần Quyết Chiến, Chiêm Hồng Thái, Trần Thanh Lực, Bao Phương Vinh, Nguyễn Trần Thanh Tự, Nguyễn Hoàn Tất, Đào Văn Ly, Thón Viết Hoàng Minh, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Đình Luân và Phạm Văn Sơn.



11 cơ thủ là số lượng kỷ lục của billiards carom 3 băng Việt Nam khi tranh tài tại một giải đấu được tổ chức ở nước ngoài. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ thắc mắc tại sao Trần Đức Minh không góp mặt ở giải đấu diễn ra tại xứ sở kim chi lần này. Sau chức vô địch World Cup tại TP.HCM hồi tháng 5.2024, Đức Minh là gương mặt nhận được nhiều sự kỳ vọng từ khán giả, và anh cũng vừa tham dự chặng World Cup Veghel (Hà Lan, kết thúc vào ngày 26.10).

Trần Đức Minh chưa gặp may ở lần đầu xuất ngoại dự World Cup billiards ẢNH: TON SMILDE

Trao đổi với Thanh Niên, cơ thủ Trần Đức Minh cho biết anh có dự định tham dự World Cup Seoul 2024 nhưng không chuẩn bị kịp về mặt thủ tục, giấy tờ (visa) nên không thể bay sang Hàn Quốc. Tên của Trần Đức Minh vẫn được cập nhật trong danh sách đăng ký thi đấu của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), và sẽ ra sân từ vòng loại thứ tư (trong trường hợp tham dự). "Bản thân tôi chưa có kinh nghiệm đi thi đấu ở nước ngoài nhiều, nên về mặt thủ tục vẫn chưa rành. Nếu không tham dự giải này thì tôi sẽ cố gắng ở giải đấu khác", Trần Đức Minh chia sẻ.

Cần phải kiên trì

World Cup billiards Veghel 2024 tại Hà Lan là lần đầu tiên cơ thủ Trần Đức Minh xuất ngoại để tranh tài ở một giải đấu thuộc hệ thống UMB. Cơ thủ sinh năm 1981 là cái tên được chờ đợi, khi đang có phong độ cao. Tuy nhiên, nhà vô địch World Cup TP.HCM 2024 chưa thể thành công.

Tại World Cup Veghel 2024, Đức Minh xuất trận từ vòng loại thứ tư. Anh có khởi đầu suôn sẻ khi lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng trước tay cơ nước chủ nhà có biệt danh "người khổng lồ" Sam Van Etten (có chiều cao lên đến 2,02 m). Nhưng ở trận đấu quyết định, cơ thủ của Việt Nam nhận thất bại trước Turgay Orak (Thổ Nhĩ Kỳ) và đành dừng bước đầy đáng tiếc.

Trần Đức Minh từng gây bất ngờ khi vô địch World Cup TP.HCM hồi tháng 5.2024 ẢNH: VIETNAM SPORT PHOTO

Trần Đức Minh bày tỏ: "Đây là cuộc chơi lâu đài. Nếu đã xác định thi đấu ở các chặng World Cup thì cần phải kiên trì, không thể chỉ dự một giải mà thắng liền được. Các cơ thủ nước ngoài, ai cũng đều có sự đầu tư lớn. Bản thân mình không phải xuất chúng, đâu thể lần đầu mà thành công ngay lập tức. Chỉ có Frederic Caudron là khác biệt so với phần còn lại, nên ông ấy có bước tiến nhanh hơn. Xét về kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mình chưa thể bằng so với nhiều cơ thủ nước ngoài. Bên cạnh đó, tôi cũng cần có thêm một chút may mắn nữa".

Từ nay cho đến hết năm 2024, Trần Đức Minh vẫn còn cơ hội dự một chặng đấu World Cup nữa, diễn ra tại Sharm el Sheikh (Ai Cập) từ ngày 1 đến 7.12. Cơ thủ 43 tuổi cho biết, anh đang tiến hành làm thủ tục để có lần thứ 2 xuất ngoại chinh chiến tại đấu trường UMB, nhưng vẫn chưa biết chắc kết quả.

Trên bảng xếp hạng mới nhất của UMB, Trần Đức Minh hiện đứng ở vị trí 26. Mục tiêu của cơ thủ gốc Huế là tiến vào tốp được đặc cách thi đấu từ vòng đấu chính (tốp 14) của các chặng World Cup billiards.