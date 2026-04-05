Billiards: Tài năng trẻ 17 tuổi gây bất ngờ lớn, giành vé dự World Cup TP.HCM

Vòng tuyển chọn 2 giải carom 3 băng World Cup TP.HCM 2026 thu hút hơn 240 VĐV tranh tài, diễn ra từ ngày 1 - 5.4 tại CLB billiards Bà Chiểu 3 (phường Hiệp Bình, TP.HCM). Giải đấu được tổ chức bởi Liên đoàn Billiards & Snooker TP.HCM với sự tài trợ chính của Hollywood nhằm tuyển chọn ra 8 suất đại diện Việt Nam (trừ các hạt giống đã có trên bảng xếp hạng thế giới) tham dự World Cup TP.HCM 2026 tổ chức từ 18 - 24.5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du.

Cơ thủ trẻ nhất của Việt Nam dự World Cup billiards

Ở lượt trận quyết định tranh suất dự World Cup diễn ra vào ngày 5.4, tài năng trẻ 17 tuổi Nguyễn Minh Trí gây bất ngờ khi giành chiến thắng trước Nguyễn Như Lê. Trước đó, Nguyễn Như Lê thể hiện một phong độ ấn tượng suốt từ đầu giải, trong đó có trận đấu ghi sê-ri 18 cùng hiệu suất ghi điểm lên đến hơn 4 điểm/lượt cơ, khiến đối thủ thua khi chưa kịp nghỉ giải lao.

Minh Trí gây bất ngờ khi đánh bại đàn anh giàu kinh nghiệm để lấy vé dự World Cup billiards TP.HCM 2026 ẢNH: L.P

Trước người đàn anh kỳ cựu, Minh Trí nhập cuộc tự tin, tung sê-ri 7 điểm để dẫn trước 15-4 sau hiệp đầu. Sang hiệp 2, Như Lê cũng đáp trả với đường cơ 7 điểm, rút ngắn cách biệt còn 14-18. Dù vậy, tài năng 17 tuổi vẫn thi đấu bình tĩnh để giữ vững lợi thế, thắng 30-19 sau 19 lượt cơ.

Sau 4 năm tập luyện, Minh Trí lần đầu đoạt vé dự World Cup sau 4 năm tập luyện. Anh trở thành cơ thủ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử carom 3 băng Việt Nam tham dự đấu trường danh giá của billiards carom thế giới. Trước Minh Trí, cơ thủ trẻ tuổi nhất dự World Cup billliards là Chiêm Hồng Thái, khi anh tham dự đấu trường này vào năm 20 tuổi.

Đáng chú ý, ở cùng lượt trận cùng giờ, cơ thủ kỳ cựu Nguyễn Ngọc Trị đã có chiến thắng kịch tính 30-29 trước Phạm Quốc Thích. Ngọc Trị vừa là chú ruột cũng là người dạy billiards cho Nguyễn Minh Trí. Như vậy, cả hai chú cháu cùng dự World Cup billiards TP.HCM năm nay.

Hai chú cháu ruột, Ngọc Trị (phải) và Minh Trí cùng giành vé dự World Cup billiards TP.HCM ẢNH: L.P

Vòng tuyển chọn 2 còn chứng kiến nhiều đại diện khác của Việt Nam lần đầu có suất dự World Cup. Ấn tượng bậc nhất phải kể đến Nguyễn Viết Thụ. Ở lượt trận quyết định, sau khi bị Cao Phan Triết Luận dẫn 29-22, Viết Thụ xuất sắc có sê-ri 8 điểm để thắng ngược 30-29.

Cơ thủ Hồ Quan Thái hay Tống Văn Đào cũng lần đầu đến đấu trường World Cup sau khi lần lượt thắng Trần Văn Ngân và Phạm Đình Sô. Các cơ thủ có suất dự giải thế giới còn lại là Đoàn Minh Kiệt, Võ Cao Thắng và Võ Quốc Thắng.

Trước đó, vòng tuyển chọn 1 ra đã tìm ra 8 cơ thủ dự World Cup billiards TP.HCM gồm: Mai Tân Huyên,Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Hoàng Duy, Lê Quốc Hồ, Vương Minh Thiện, Trần Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Cao Trí.