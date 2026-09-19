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    Thể thaoCác môn khác

    Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam vào vòng knock-out giải thế giới với ngôi nhất bảng

    Thu Bồn
    Thu Bồn
    Đinh Trọng Văn là đại diện Việt Nam duy nhất giành vé góp mặt ở vòng knock-out giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới dành cho cơ thủ trẻ nam.

    Đinh Trọng Văn toàn thắng ở vòng bảng

    Vòng đấu bảng giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới dành cho cơ thủ trẻ nam 2026 diễn ra tại Gradignan - Pháp từ chiều 18 đến rạng sáng 19.9. Việt Nam có 2 đại diện góp mặt tranh tài là Nguyễn Minh Trí và Đinh Trọng Văn. Trong đó, Đinh Trọng Văn là niềm kỳ vọng lớn khi từng đăng quang giải vô địch quốc gia lứa tuổi U.22 và đoạt vị trí á quân nội dung carom 3 băng châu Á U.22.

    Đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ, Đinh Trọng Văn đã xuất sắc giành vé đi tiếp với ngôi nhất bảng F. Đại diện Việt Nam có 2 chiến thắng cực kỳ thuyết phục. Nhà vô địch quốc gia Việt Nam đã lần lượt đánh bại Nicolas Cermak (CH Czech) với điểm số 30-13, và Toon Bollansee (Bỉ) 30-11.

    Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam vào vòng knock-out giải thế giới với ngôi nhất bảng - Ảnh 1.

    Đinh Trọng Văn thi đấu với phong độ ổn định ở vòng đấu bảng giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới dành cho cơ thủ trẻ nam

    ẢNH: P.L

    Tại vòng 16 cơ thủ, Đinh Trọng Văn chạm trán với Burkan Kivanc Yildirim (Thổ Nhĩ Kỳ). Màn chạm trán này diễn ra lúc 19 giờ ngày 19.9 (theo giờ Việt Nam).

    Các trận đấu của giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới dành cho cơ thủ trẻ nam được phát trực tiếp trên nền tảng SOOP Live (link: https://billiards.sooplive.com/schedule/211).

    Một đại diện khác của Việt Nam cũng góp mặt tại giải đấu là Nguyễn Minh Trí. Ở trận ra quân bảng C, Minh Trí chơi "trên cơ" đối thủ người Thổ Nhĩ Kỳ Burkan Kivanc Yildirim. Đại diện Việt Nam nắm lợi thế về điểm số trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, Yildirim trong quãng cuối trận đã bất ngờ tung sê-ri để giành thắng lợi chung cuộc 30-27.

    Billiards: Tài năng trẻ Việt Nam vào vòng knock-out giải thế giới với ngôi nhất bảng - Ảnh 2.

    Nguyễn Minh Trí không thể vượt qua được vòng đấu bảng

    ẢNH: P.L

    Thất bại ở mở màn phần nào ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của Minh Trí. Đến trận đấu quyết định, cơ thủ Việt Nam để thua Amir Ibraimov (Đức) 19-30. Minh Trí sớm dừng chân khi chỉ xếp cuối ở bảng C.


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