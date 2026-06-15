Billiards: Trọng tài cộng nhầm điểm cho Cho Myung-woo, trong trận thắng Bao Phương Vinh: Khiến ‘gió đổi chiều’?

Cho Myung-woo chỉ ghi được 12 điểm... nhưng trọng tài bấm 13

Trận bán kết đầu tiên của World Cup billiards Ankara 2026 diễn ra hôm 14.6 là màn so tài giữa Cho Myung-woo (Hàn Quốc) và Bao Phương Vinh. Ở trận này, tay cơ Việt Nam nhập cuộc tốt hơn và dẫn điểm. Trước thế trận bế tắc, thần đồng Hàn Quốc bất ngờ ghi điểm may mắn để mở ra sê-ri 13, tạo bước ngoặt khiến "gió đổi chiều".

Đáng chú ý, trong sê-ri 13 đó, trọng tài đã bấm nhầm và cộng thêm 1 điểm cho cơ thủ của xứ sở kim chi. Cụ thể, khi Cho Myung-woo đang có sê-ri 6 và còn chưa thực hiện xong đường bi tiếp theo, bảng điểm đã hiển thị số 7, rồi tiếp tục nhảy lên 8.

Thực tế, trong sê-ri lớn làm thay đổi thế trận này, Cho Myung-woo chỉ ghi được 12 điểm.

Trọng tài cộng nhầm điểm cho Cho Myung-woo ở bán kết thắng Bao Phương Vinh

Tuy nhiên, đây chỉ là sai sót của cá nhân trọng tài bàn - người có nhiệm vụ bấm điểm và ghi biên bản trận đấu. Trong khi đó, cả Cho Myung-woo lẫn Bao Phương Vinh đều tập trung vào bàn billiards và không để ý đến công việc của trọng tài.

1 điểm trong billiards là không lớn, nhưng đôi khi cũng rất giá trị và định đoạt thắng thua của trận đấu, thậm chí mang tính quyết định cho chức vô địch.

Dù vậy, đẳng cấp của Cho Myung-woo là điều không cần bàn cãi. Không thể kết luận rằng 1 điểm mà trọng tài cộng nhầm đó đã giúp cơ thủ người Hàn Quốc thắng Bao Phương Vinh ở bán kết World Cup billiards Ankara 2026. Trong trường hợp này, 12 hay 13 điểm cũng không khác nhau nhiều. Bởi đó đều là một sê-ri điểm lớn và quan trọng đã làm thay đổi cục diện trận đấu, ảnh hưởng đến tâm lý ngay lúc đó của cả hai cơ thủ: Cho Myung-woo lấy lại sự tự tin, trong khi đôi tay Bao Phương Vinh phần nào sẽ không còn thanh thoát như lúc dẫn điểm đối thủ.

Ở bán kết, Cho Myung-woo thắng Bao Phương Vinh với điểm số 50-41 ẢNH: P.L

Cho Myung-woo đã giành chức vô địch tại World Cup billiards Ankara 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong một trận chung kết đầy căng thẳng với lão tướng Dick Jaspers, cơ thủ Hàn Quốc một lần nữa khẳng định đẳng cấp với sê-ri 20 điểm để khai thông thế bế tắc và lội ngược dòng thành công.







