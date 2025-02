Bình Chánh tỏa sáng trên bản đồ phát triển đô thị

Với vị trí chiến lược là cửa ngõ phía Tây Nam của TP.HCM, huyện Bình Chánh đang trải qua quá trình chuyển mình mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ trở thành một đô thị hiện đại, thông minh vào năm 2025. Trong thời gian qua, huyện đã nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ chính quyền thành phố, thể hiện rõ qua đề án xây dựng huyện Bình Chánh thành quận hoặc thành phố trực thuộc TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030. Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, huyện sẽ hoàn thành mục tiêu này theo lộ trình phát triển bền vững, chú trọng đến cơ sở hạ tầng, kinh tế cũng như chất lượng cuộc sống của người dân.

Bình Chánh - Khu vực tiềm năng để phát triển thành đô thị

Là một huyện thuộc TP.HCM, Bình Chánh có diện tích rộng lớn, chiếm 12% tổng diện tích của cả thành phố. Bình Chánh sở hữu các trục đường giao thông quan trọng như Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10, đường Nguyễn Văn Linh và Quốc lộ 50, giúp kết nối huyện với các khu vực kinh tế trọng điểm như các tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ, khu công nghiệp Đức Hòa (Long An), khu chế xuất Tân Thuận, Đồng Nai,… Các tuyến đường này giúp Bình Chánh trở thành cầu nối giao thương quan trọng giữa các vùng kinh tế.

Diện tích huyện Bình Chánh chiếm 12% tổng diện tích của TP.HCM

Huyện Bình Chánh đang trên đà phát triển mạnh mẽ, đặc biệt với đề án đầu tư - xây dựng huyện Bình Chánh thành quận giai đoạn 2021 - 2030. Đến nay, tất cả 14 xã của huyện đã hoàn thành các tiêu chí và được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn. Toàn khu vực từng bước được nâng cấp hạ tầng giao thông, từ đó thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, tạo điều kiện phát triển toàn diện cho huyện Bình Chánh.

Đặc biệt, dự án vành đai 3 TP.HCM, với tổng chiều dài 76km đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An, dự kiến sẽ mang lại những tác động tích cực cho toàn bộ khu vực miền Nam nói chung và Bình Chánh nói riêng. Theo yêu cầu của Quốc hội và Chính phủ, dự án đang được gấp rút triển khai để kịp tiến độ. Theo đó, dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và hoàn thành toàn bộ vào năm 2026. Khi đi vào hoạt động, cung đường vành đai 3 sẽ giúp giảm tải giao thông cho TP.HCM và các vùng lân cận, đồng thời mở rộng không gian phát triển, thúc đẩy liên kết vùng và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa.

Nhờ cải thiện cơ sở hạ tầng, kinh tế được chú trọng đầu tư và vị trí giao thông thuận lợi, Bình Chánh đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho nguồn lực lao động chất lượng cao. Bên cạnh đó, huyện cũng đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đời sống cho người dân, từ các dự án về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, đến các chương trình giáo dục và đào tạo nghề. Đặc biệt, với quỹ đất rộng lớn, giá cả hợp lý, cùng các chính sách hỗ trợ từ chính quyền địa phương, Bình Chánh đang thu hút một lượng lớn những cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế đến để an cư và phát triển.

The Meadow - Dự án nhà phố đáng sống tại Bình Chánh

The Meadow sở hữu vị trí chiến lược tại khu vực phía Tây TP.HCM, nơi đang được quy hoạch bài bản và phát triển mạnh mẽ. Dự án không chỉ nằm trên mặt tiền đường Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, giúp cư dân dễ dàng kết nối với tuyến đường Quốc lộ 1A và đại lộ Võ Văn Kiệt qua trục đường Trần Văn Giàu, mà còn cách cung đường vành đai 3 chỉ 5 phút di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng sinh sống tại đây tiếp cận trung tâm thành phố và các khu vực lân cận một cách nhanh chóng.

Cuộc sống lý tưởng tại The Meadow, nơi trẻ em vui chơi thoải mái và người cao tuổi tận hưởng sự an nhàn

Dự án thuộc phân khúc bất động sản nhà phố, sở hữu không gian rộng lớn thoáng đãng. The Meadow gồm 212 căn nhà phố và biệt thự cao cấp với 4 loại hình sản phẩm được thiết kế độc đáo. Nổi bật với mật độ cây xanh lên đến 4,62m²/người, diện tích công viên rộng 4,067m² và mật độ xây dựng thấp chỉ 37,2%, dự án mang đến một môi trường sống hài hòa với thiên nhiên. Các mảng xanh không chỉ được bố trí tại không gian công cộng mà còn hiện diện ngay trong từng ngôi nhà. Chủ đầu tư đã khéo léo kết hợp các chi tiết và vật liệu thiên nhiên như gạch bông gió, tạo nên nét thiết kế hiện đại nhưng vẫn lưu giữ tính truyền thống độc đáo và đầy thẩm mỹ. Đồng thời, những yếu tố này còn giúp chủ nhân tiết kiệm năng lượng và chi phí một cách hiệu quả.

The Meadow sở hữu mảng xanh rộng lớn với nhiều công viên, vườn dạo, hồ nước, tạo nên bầu không khí trong lành và thư giãn

The Meadow không chỉ đơn thuần là nơi để ở, mà còn là nơi nuôi dưỡng một cộng đồng văn minh, thịnh vượng. Tại đây, mỗi cư dân có không gian riêng để phát triển, trong khi vẫn duy trì những kết nối sâu sắc với thiên nhiên và xã hội xung quanh. Tại The Meadow, giá trị gia đình và tính an toàn tuyệt đối cho mọi thành viên được ưu tiên hàng đầu. Gamuda Land đã dành trọn tâm huyết vào mỗi tiện ích, cảnh quan, để xây dựng một chốn an cư lí tưởng, nơi trẻ em có thể thoải mái vui chơi ngoài trời, còn người cao tuổi được tận hưởng cuộc sống vui vẻ, an nhàn. Từ thiết kế, cách bố trí không gian thông minh tối ưu ánh sáng tự nhiên, đến tiện ích nội khu chuẩn quốc tế, hệ thống an ninh 24/7 với camera giám sát hiện đại,... tất cả đều được chủ đầu tư chú trọng nhằm tạo điều kiện và không gian để mang đến cho cư dân những trải nghiệm sống trọn vẹn và ý nghĩa.

Sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, Gamuda Land đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự phát triển tiêu biểu tại các khu đô thị lớn ở Hà Nội, TP.HCM, cùng với các dự án khu đô thị vệ tinh đầy tiềm năng tại các khu vực đang có tốc độ tăng trưởng mạnh như TP.Thủ Đức (TP.HCM), Bình Chánh, Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng.