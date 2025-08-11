Bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025: Đâu là thiết bị tốt nhất?

Thị trường smartphone cao cấp trong nửa đầu 2025 đang nóng hơn bao giờ hết. Nếu trước đây điện thoại gập chỉ được coi là sản phẩm thử nghiệm công nghệ thì nay đã dần đạt độ hoàn thiện để cạnh tranh ngang cơ với các mẫu flagship (cao cấp, đầu bảng) dạng thanh truyền thống.

Bảng bình chọn smartphone cao cấp nửa đầu 2025 được báo Thanh Niên đề xuất từ 5 mẫu máy tiêu biểu trong nửa đầu năm 2025: Galaxy Z Fold7, iPhone 16 Pro Max, Oppo Find N5, Honor Magic V5 và Xiaomi 15 Ultra. Mỗi sản phẩm đều sở hữu điểm mạnh riêng, hứa hẹn tạo nên một cuộc so găng kịch tính trước khi bước vào giai đoạn nhiều sản phẩm mới sắp ra mắt bùng nổ vào cuối năm.

Thăm dò ý kiến Nếu được sở hữu 1 chiếc smartphone cao cấp, bạn sẽ chọn Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Galaxy Z Fold7 iPhone 16 Pro Max Oppo Find N5 Honor Magic V5 Xiaomi 15 Ultra

Các sản phẩm tiêu biểu trong bảng bình chọn

Galaxy Z Fold7

Galaxy Z Fold7 mỏng nhẹ với bản lề bền bỉ, màn hình 8 inch rộng rãi, Galaxy AI tiếng Việt tối ưu trải nghiệm đa nhiệm, hiệu suất mạnh mẽ ẢNH: KHẢI MINH

Phiên bản gập mới của Samsung đạt độ mỏng nhẹ tiệm cận flagship thanh, bản lề chắc chắn hơn và gập mở mượt mà. Màn hình 8,0 inch rộng rãi giúp xử lý công việc, giải trí đa nhiệm thoải mái, trong khi màn hình phụ tỷ lệ 21:9 cho trải nghiệm nhập liệu tự nhiên. Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt mang đến các tính năng dịch, tóm tắt, soạn thảo thông minh. Với vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy và One UI tối ưu cho gập, Z Fold7 vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, là lựa chọn cho người muốn kết hợp di động và hiệu suất.

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max với thiết kế titan sang trọng, chip A18 Pro mạnh mẽ, Apple Intelligence nâng cấp iOS 18 và camera 48 megapixel ẢNH: ANH QUÂN

iPhone 16 Pro Max vẫn giữ phong cách sang trọng với khung titan và viền mỏng tinh tế. Màn hình Super Retina XDR hiển thị sắc nét, độ sáng cao. Chip A18 Pro tối ưu hiệu suất và Apple Intelligence trong iOS 18, giúp thiết bị xử lý tác vụ nhanh, thông minh hơn.

Oppo Find N5

Oppo Find N5 gập nhỏ gọn, màn hình mượt, AI dịch thuật và ghi chú thông minh, phù hợp người dùng năng động và cần hiệu năng ẢNH: KHẢI MINH

Mẫu điện thoại thông minh từ Oppo tập trung vào tính di động với thiết kế gập nhỏ gọn, dễ cầm nắm và sử dụng. Màn hình chính sắc nét, tần số quét cao cho trải nghiệm mượt mà, trong khi màn hình phụ đủ lớn để xử lý nhanh các tác vụ. Hiệu năng từ Snapdragon 8 Elite đảm bảo mượt mà trong công việc và giải trí, pin sạc nhanh cho phép nạp đầy nhanh chóng, phù hợp với lối sống bận rộn.

Honor Magic V5

Honor Magic V5 mỏng nhẹ, mở ra màn hình lớn, MagicOS đa nhiệm thông minh, pin bền bỉ và camera 50 MP ẢNH: HONOR

Honor Magic V5 mỏng nhẹ nhưng mở ra màn hình lớn, tạo cảm giác rộng rãi khi làm việc hay giải trí. Giao diện MagicOS hỗ trợ đa nhiệm mượt mà, chia đôi ứng dụng, ghi chú nhanh và tìm kiếm thông minh. Camera mang lại ảnh rõ nét, màu sắc hài hòa. Máy phù hợp cho người muốn trải nghiệm màn hình gập nhưng vẫn đề cao sự di động và tiện lợi.

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra với camera cảm biến 1 inch, zoom xa ấn tượng, HyperOS tối ưu AI, hiệu năng tốt với chip Snapdragon 8 Gen 4. ẢNH: KHẢI MINH

Dành cho người đam mê nhiếp ảnh di động, Xiaomi 15 Ultra trang bị cụm 4 camera độ phân giải cao, khả năng zoom xa và cảm biến lớn mang lại chất lượng ảnh xuất sắc cả ngày lẫn đêm. Màn hình sáng, hiển thị chi tiết, kết hợp với Snapdragon 8 Elite giúp xử lý nhanh các tác vụ và chỉnh sửa ảnh ngay trên máy. HyperOS mang nhiều tính năng AI hỗ trợ chụp và tối ưu hình ảnh.

Đâu là xu hướng công nghệ cho smartphone ở nửa đầu 2025?

Bức tranh về các mẫu flagship trong nửa đầu 2025 cho thấy AI đã trở thành thành phần cốt lõi trong hầu hết các thiết bị điện thoại cao cấp. Từ Galaxy AI trên Galaxy Z Fold7, Siri tích hợp Apple Intelligence trên iPhone 16 Pro Max, cho tới các hệ thống AI của Xiaomi, Oppo và Honor – mỗi hãng đang biến smartphone thành trợ lý cá nhân thông minh, hỗ trợ từ giao tiếp, chụp ảnh, dịch thuật cho tới tối ưu công việc hàng ngày.

Về thiết kế, điện thoại gập như Galaxy Z Fold7, Oppo Find N5 và Honor Magic V5 đã đạt độ mỏng nhẹ tiệm cận flagship dạng thanh, kèm bản lề bền, màn hình lớn tỉ lệ tối ưu và khả năng gập mở linh hoạt, xóa bỏ nhiều nghi ngại về tính thực tiễn. Hiệu năng cũng là điểm nhấn quan trọng khi các vi xử lý như Snapdragon 8 Elite, A19 Bionic cùng dung lượng RAM và bộ nhớ lớn giúp xử lý mượt mà, kết hợp màn hình tần số quét cao và hệ điều hành được tối ưu riêng cho từng dòng máy.

Bình chọn flagship tiêu biểu của nửa đầu 2025 không chỉ là chọn một thiết bị mạnh mẽ, mà còn là lựa chọn triết lý công nghệ phù hợp với nhu cầu, phong cách sống và kỳ vọng của bạn trong kỷ nguyên AI.