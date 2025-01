Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công anh hùng lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Chủ tịch nước Lương Cường với cán bộ chỉ huy Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công ẢNH: TTXVN

Chỉ rõ 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đất nước với nhiều sự kiện chính trị lớn của Đảng, của đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy - Bộ Tư lệnh và cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng (Khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước lưu ý Binh chủng cần quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với đơn vị vững mạnh toàn diện; đồng thời thực hiện tốt lời huấn thị của Bác Hồ với bộ đội đặc công: "Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải cố gắng đặc biệt, các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt, bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt. Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được...".

Chủ tịch nước cũng đề nghị đơn vị phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển, Công an và cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng chống khủng bố, bạo loạn lật đổ; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống phức tạp nảy sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc…

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang trong 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn, trong giai đoạn cách mạng mới, Binh chủng Đặc công tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa.