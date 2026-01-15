Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Bình đẳng giới không phải là ưu ái mà gỡ bỏ rào cản để nhân tài cống hiến

Nguyên Nga
Nguyên Nga
15/01/2026 15:40 GMT+7

Nhận định trên được PGS-TS Huỳnh Thành Đạt chia sẻ tại diễn đàn GEARS@Vietnam 2026 với chủ đề “Vai trò của lãnh đạo và văn hóa trong kiến tạo môi trường làm việc bền vững” do Trung tâm BSA và ECU tổ chức tại TP.HCM ngày 15.1.

PGS-TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, diễn đàn có ý nghĩa như một mảnh ghép thiết thực hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và mục tiêu của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Chương trình không chỉ truyền thông, vận động, mà triển khai những công cụ thực chất để đo lường bình đẳng giới tại nơi làm việc; tư vấn điều chỉnh chính sách nhân sự; hỗ trợ doanh nghiệp thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) toàn diện trong quản trị nguồn nhân lực; hình thành cộng đồng doanh nghiệp tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới. Đồng thời, ông cũng bày tỏ kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục phát triển để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc mở rộng hỗ trợ tới các ngành kinh tế mũi nhọn và gắn chặt với mục tiêu phát triển bền vững.

Bình đẳng giới không phải là ưu ái, gỡ bỏ rào cản để nhân tài cống hiến- Ảnh 1.

PGS-TS Huỳnh Thành Đạt trao đổi với chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, GS-TS Ngô Thị Phương Lan (Hiệu trưởng Trường đại học KHXH&NV TP.HCM tại diễn đàn

ẢNH: BSA

Tại diễn đàn, ông Lê Quang Bình - Giám đốc ECUE, chủ nhiệm Chương trình GEARS@Vietnam trình bày báo cáo năm 2025 và cho biết điểm thay đổi lớn nhất trong năm qua là sự chuyển dịch từ nhận thức sang hành động dựa trên dữ liệu. GEARS không phải là một bộ tiêu chí để doanh nghiệp "làm hình ảnh", mà là công cụ giúp lãnh đạo nhìn thẳng vào thực trạng tổ chức. Đã có những điểm sáng như sự gia tăng cam kết từ lãnh đạo cấp cao, cải thiện chính sách nhân sự hướng tới cân bằng công việc, cuộc sống và nỗ lực xây dựng môi trường làm việc an toàn, tôn trọng sự đa dạng. Tuy nhiên, theo ông Bình, vẫn còn những "khoảng trống" cần tiếp tục được lấp đầy. Bình đẳng giới chỉ thực sự bền vững khi được tích hợp vào chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, chứ không dừng lại ở các chương trình ngắn hạn hay phong trào.

Bình đẳng giới không phải là ưu ái, gỡ bỏ rào cản để nhân tài cống hiến- Ảnh 2.

Sự kiện thu hút nhiều chuyên gia trong và ngoài nước

ẢNH: BSA

Bình đẳng giới không phải là ưu ái, gỡ bỏ rào cản để nhân tài cống hiến- Ảnh 3.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) chia sẻ tại diễn đàn

ẢNH: BSA

Về phía doanh nghiệp, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) - đã đưa ra một góc nhìn đáng chú ý về bình đẳng giới, theo hướng ít kỹ thuật hóa hơn và đặt trọng tâm nhiều hơn vào yếu tố con người và thực tiễn vận hành. Bà đặt vấn đề là chúng ta đang quá kỹ thuật hóa và máy móc hóa vấn đề bình đẳng giới. "Ngay cả việc nói cũng không dám nói, thì làm sao dám làm?”, bà Ức My nêu vấn đề. Do vậy, việc thúc đẩy bình đẳng giới không thể chỉ dừng lại ở các bộ tiêu chí hay hướng dẫn kỹ thuật, mà cần thiết tạo ra một không gian đủ an toàn để cả nam và nữ đều có thể thể hiện quan điểm, năng lực và trách nhiệm của mình. 

"Việt Nam thực tế đã tạo ra không ít điều kiện thuận lợi để phụ nữ tiếp cận các vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay vẫn còn nặng về quy trình và hình thức, trong khi thiếu đi góc nhìn nhân văn và gắn với đời sống thực tế. Chúng ta nói nhiều về công cụ, nhưng lại ít nói về việc phụ nữ đang sống, làm việc và đối diện với những áp lực cụ thể như thế nào”, bà nhận định và nhấn mạnh quan điểm năng lực lãnh đạo không nằm ở giới tính, mà ở khả năng ra quyết định, tổ chức hệ thống và tạo ra sự cân bằng trong những tình huống phức tạp. 

“Tôi không thần thánh hóa bất kỳ hệ thống nào, nhưng tôi tin vào dữ liệu và thông tin”, bà Ức My chia sẻ và cho rằng, dữ liệu không nói dối, khi quản lý nhân sự bằng KPI, bởi nó phản ánh rất rõ cách công việc, trách nhiệm và hiệu quả đang được phân bổ trong tổ chức. Khi các chức năng được đo lường rõ ràng, việc đánh giá trở nên công bằng hơn, đồng thời cho phép doanh nghiệp tận dụng thế mạnh của từng giới ở những khâu phù hợp. Đối tác quốc tế ngày nay không chỉ quan tâm đến sản lượng hay giá thành, mà còn đặt câu hỏi doanh nghiệp đối xử với người lao động như thế nào. Văn hóa tổ chức và cách trao quyền cho phụ nữ chính là thước đo năng lực quản trị hiện đại.

Khám phá thêm chủ đề

