Bình Điền - Hành trình hơn nửa thế kỷ ‘phụng sự nông dân’

Hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng nhà nông

Khởi đầu từ một xí nghiệp nhỏ, hơn 50 năm qua, Bình Điền đã trải qua nhiều chặng đường phát triển và trở thành nhà sản xuất, kinh doanh phân bón hỗn hợp NPK lớn và uy tín tại Việt Nam. Thương hiệu phân bón Đầu Trâu từ lâu đã trở thành "người bạn đồng hành" của nông dân Việt Nam, từ cánh đồng lúa ở ĐBSCL đến vườn cà phê trĩu quả Tây nguyên.

Bình Điền hợp tác với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) trong việc giảm phát thải khí nhà kính ẢNH: NGỌC VÂN

Bên cạnh sản xuất, Bình Điền còn ghi dấu ấn với nhiều chương trình xanh hóa như: Canh tác lúa thông minh thích ứng biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL, canh tác cà phê thông minh ở Tây nguyên. Bên cạnh đó, là các hoạt động vì cộng đồng như: trao học bổng, xây dựng cầu đường nông thôn, duy trì đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền - Long An... Những thành tựu này, không chỉ củng cố vị trí của Bình Điền trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam mà còn khẳng định vai trò quan trọng trên bản đồ ngành nông nghiệp quốc gia.

Ông Ngô Văn Đông, Tổng giám đốc công ty nói: Bình Điền luôn tri ân thế hệ đi trước đã tạo nền móng vững chắc và kiên định thực hiện sứ mệnh "phụng sự nông dân". Chính nhờ điều này mà Bình Điền đã phát triển mạnh mẽ, trở thành đơn vị chủ lực trong Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Hiện nay, với 5 đơn vị thành viên và 1 nhà máy lớn, Bình Điền không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia và Myanmar.

Cùng nông dân xanh hóa - số hóa

Quyết tâm tiến vào kỷ nguyên mới, mọi công đoạn từ nhà máy đến đồng ruộng, Bình Điền đã triển khai các hoạt động xanh hóa và số hóa. Tại các nhà máy, lò đốt nhiên liệu hóa thạch đã được thay bằng lò sinh khối góp phần giảm thiểu đáng kể lượng khí CO 2 thải ra môi trường. Bên cạnh đó, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái giúp tiết kiệm đến 30% điện năng tiêu thụ từ lưới điện quốc gia. Song song đó, bao bì sản phẩm cũng được Bình Điền cải tiến nhằm giảm lượng nhựa sử dụng và dễ dàng tái chế hơn. Ngoài ra, hiện Bình Điền đang hướng đến trung hòa carbon vào năm 2030 bằng nhiều giải pháp nhằm đóng góp vào cam kết của Việt Nam về giảm phát thải ròng.

Trên đồng ruộng, Bình Điền đẩy mạnh cung cấp cho nông dân các dòng sản phẩm xanh ứng dụng công nghệ sinh học, bằng việc đưa các chủng vi sinh vật có lợi phù hợp với từng vùng sinh thái, cây trồng như: Đầu Trâu Bio-Canxi, Đầu Trâu Bio Lúa 1 và Đầu Trâu Bio Lúa 2, giúp cải tạo đất và giảm phát thải khí CH 4 gây hiệu ứng nhà kính. Đây là một minh chứng cho bước đi tiếp theo của quá trình xanh hóa cho chương trình "Canh tác thông minh". Không chỉ dừng lại ở đó, Bình Điền đang hợp tác với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) cùng các đối tác trong và ngoài nước nghiên cứu các chủng vi sinh vật bản địa vừa phân hủy rơm rạ để trả lại dinh dưỡng hữu cơ cho đất đáp ứng nông nghiệp tuần hoàn, vừa ức chế tạo ra khí CH 4 .

Không chỉ "xanh hóa" mà Bình Điền còn đẩy mạnh "số hóa" trên cánh đồng, sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ bà con. Công ty đã phát triển ứng dụng (app) Canh tác thông minh, giúp người dân ghi nhật ký canh tác, tư vấn kỹ thuật trực tuyến và kết nối chuyên gia.