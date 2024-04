Bình Định: Bắt 4 đối tượng bị truy nã

Sáng 27.4, tại một nhà trọ ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM, tổ công tác Công an TP.Quy Nhơn (Bình Định) đã mật phục bắt giữ Lê Hồng Chiến (17 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn), một đối tượng bị truy nã.

Chiến là nghi phạm cuối cùng trong vụ án vô cớ chém người xảy ra ngày 1.1.2024 tại Bình Định. Khi đồng bọn lần lượt bị bắt giữ, Chiến tìm mọi cách trốn tránh pháp luật. Các trinh sát tốn không ít thời gian để xác minh, lần tìm manh mối của Chiến.

Tần Quang Kiệt TRỊ BÌNH

Trong thời gian truy bắt Chiến, tổ công tác tiếp tục phối hợp Công an TP.HCM xác minh hành tung của Tần Quang Kiệt (27 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn). Kiệt là đối tượng bị truy nã trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định thụ lý.

Kiệt đã tham gia vụ hỗn chiến tại đường Hoàng Văn Thụ (TP.Quy Nhơn) từng gây bức xúc trong nhân dân vào đêm 21.5.2023. Chỉ 1 giờ đồng hồ sau khi Chiến bị bắt, thì Kiệt cũng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại chỗ làm việc ở P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Trong đêm 27.4, cũng tại P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, tổ công tác tiếp tục bắt giữ Nguyễn Phan Mạnh Hưng (21 tuổi, ở P.Trần Hưng Đạo, TP.Quy Nhơn). Hưng gây ra 2 vụ án khác nhau vào năm 2021 tại TP.Quy Nhơn và bị Công an TP.Quy Nhơn ra 2 lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích và tội gây rối trật tự công cộng. Từ sau khi gây án, Hưng trốn khỏi địa phương và không liên lạc bất cứ ai, kể cả gia đình.

Lê Hồng Chiến TRỊ BÌNH

Nguyễn Phan Mạnh Hưng TRỊ BÌNH

Trước đó, tối 26.4, Công an xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn) đã bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Thị Anh Thư (20 tuổi, ở thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn). Thư bị công an truy nã về tội giết người.

Theo thượng tá Trần Đức Siêu, Phó trưởng công an TP.Quy Nhơn, chiều 28.4, tổ công tác đã di lý các nghi phạm về Công an TP.Quy Nhơn để xử lý. "Với quyết tâm truy bắt các đối tượng truy nã, chúng tôi đã có kế hoạch từ trước, khắc phục mọi khó khăn, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương để tầm nã tội phạm bị truy nã trong thời gian nghỉ lễ", thượng tá Siêu nói.