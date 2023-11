Bình Định bỏ hoang nhiều công trình tiền tỉ

T HIẾU HỌC SINH VÌ KHÔNG DẠY BÁN TRÚ

Điểm trường mẫu giáo Thái Xuân (thuộc Trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh, xã Nhơn Hạnh, TX.An Nhơn) được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7.2016. Theo đó, điểm trường này được xây dựng quy mô 1 tầng, bố trí 4 phòng học, kho chứa, khu vệ sinh và hành lang, sảnh đón, hệ thống tường rào, cổng ngõ với tổng diện tích khuôn viên 1.700 m2. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 4,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Bình Định, TX.An Nhơn và xã Nhơn Hạnh. Dự án nhằm củng cố, mở rộng hệ thống trường lớp và góp phần đạt chuẩn bậc mầm non, hoàn thành tiêu chí trường học của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Hạnh.

Bà Lê Thị Hồng Vân, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh, cho biết điểm trường Thái Xuân được đưa vào sử dụng từ năm học 2017 - 2018. Theo kế hoạch, điểm trường này phục vụ cho các cháu học mầm non, mẫu giáo của thôn Thái Xuân và 3 thôn lân cận là Bình An, Hòa Đông, Hòa Tây. Tuy nhiên, do Trường mẫu giáo xã Nhơn Hạnh chưa tổ chức học bán trú nên nhiều phụ huynh tại các thôn này gửi con em đến các xã lân cận để học bán trú, số trẻ học tại điểm trường Thái Xuân không đông như dự kiến.

"Kế hoạch mở lớp bán trú tại điểm trường Thái Xuân trong năm học 2023 - 2024 không thể thực hiện được do trường thiếu giáo viên. Nếu có đủ giáo viên thì sẽ bố trí 2 phòng ở điểm trường Thái Xuân để mở 2 lớp bán trú, 2 phòng còn lại sẽ dùng để làm 1 phòng ăn và 1 phòng đa năng phục vụ cho việc học của trẻ", bà Vân nói.

Ngày 10.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lâm Lăng Long, Trưởng phòng GD-ĐT TX.An Nhơn, cho biết điểm trường Thái Xuân hiện chỉ có 1 lớp ghép không bán trú, các phòng học còn lại đang dùng để chứa đồ chơi, đồ dùng học tập, phòng đa năng… Theo kế hoạch, trong học kỳ 2 năm học 2023 - 2024, tại điểm trường này sẽ bố trí 2 lớp bán trú.