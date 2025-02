Bình Định: Chủ tịch xã bị khởi tố do liên quan khai thác cát trái phép

Ngày 6.2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thanh Cường (41 tuổi), Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Cường bị khởi tố do để nhiều người khai thác cát trái phép tại địa phương.

Quyết định khởi tố bị can Dương Thanh Cường đã được Viện KSND tỉnh Bình Định phê chuẩn.

Công an đọc quyết định khởi tố bị can Dương Thanh Cường ẢNH: CÔNG AN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Theo kết quả điều tra ban đầu, với cương vị là Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, ông Dương Thanh Cường đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ kiểm tra, xử lý các vụ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Trong thời gian dài, một số người đã có hành vi khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Nhơn Phúc với số lượng hàng nghìn mét khối, trị giá hàng trăm triệu đồng, gây tác động xấu đến môi trường và tạo dư luận bức xúc trong nhân dân địa phương.

Ngày 10.1, Viện KSND tỉnh Bình Định đã có văn bản gửi Thường trực HĐND xã Nhơn Phúc về việc đơn vị này đang thụ lý giải quyết vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên xảy ra tại xã Nhơn Phúc do Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố.

Theo Viện KSND tỉnh Bình Định, quá trình điều tra có đủ cơ sở xác định hành vi của ông Dương Thanh Cường, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhơn Phúc, đã cấu thành tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, có 2 bị can khai báo trong quá trình khai thác cát trái phép đã nhiều lần đưa tiền cho ông Cường là có dấu hiệu của tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ.

Để làm rõ vụ án, cần phải khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để điều tra theo quy định, tránh việc thông cung giữa các bị can gây khó khăn cho hoạt động điều tra.

Do ông Dương Thanh Cường là đại biểu HĐND xã Nhơn Phúc (nhiệm kỳ 2021 - 2026) nên Viện KSND tỉnh Bình Định đề nghị Thường trực HĐND xã Nhơn Phúc có ý kiến trả lời bằng văn bản để cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Cường theo quy định của pháp luật.