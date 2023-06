Bình Định: Chuẩn bị mang súng đi đánh nhau thì bị bắt

Ngày 19.6, Công an TX.Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết đã chuyển hồ sơ vụ án và 2 nghi phạm trong vụ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định để tiếp tục điều tra xử lý.

Trước đó, sáng 9.6, nhận tin báo từ người dân có một nhóm khoảng 11 thanh niên tụ tập tại nhà một người dân trên địa bàn P.Bồng Sơn, TX.Hoài Nhơn chuẩn bị đánh nhau với một nhóm thanh niên khác, Công an TX.Hoài Nhơn huy động lực lượng ngăn chặn.

Tại đây, công an phát hiện trong túi xách của Phan Lâm Định (32 tuổi, ở P. Quang Trung, TP.Quy Nhơn), một trong số 11 người đang tụ tập, có 1 khẩu súng Rulo và 5 viên đạn.

Định và Cường cùng khẩu súng TRỊ BÌNH

Tại cơ quan công an, Định khai súng này của Nguyễn Quốc Cường (32 tuổi, ở P.Tam Quan Bắc, TX.Hoài Nhơn) đưa để chuẩn bị sử dụng khi đánh nhau. Còn Cường khai nhận khẩu súng Rulo và 5 viên đạn do Cường mua qua mạng xã hội.

Hiện vụ việc mang súng đi đánh nhau đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra, xử lý.