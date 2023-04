Bình Định: Điều tra vụ phát hiện thi thể nổi tại đập dâng Cây Kê

Khoảng 7 giờ ngày 20.4, người dân phát hiện 1 thi thể nổi tại cổng thoát nước ở đập dâng Cây Kê (thuộc xã Mỹ Quang, H.Phù Mỹ, Bình Định) liền báo với cơ quan chức năng. Theo nhận dạng ban đầu, đây là thi thể là nam giới, khoảng 20 - 30 tuổi, mặc quần jean, áo thun…

Nhiều người dân đến đập dâng Cây Kê để theo dõi vụ việc H.L

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Quang và Công an H.Phù Mỹ đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Sau đó, vụ việc được báo cho các lực lượng chức năng Công an tỉnh Bình Định.

Cũng trong sáng 20.4, vợ chồng ông T.V.C và bà H.T.X.T., sống ở gần đập dâng Cây Kê, đến nhận dạng, cho rằng đây là thi thể của con trai mình tên T.V.H. Anh H. không về nhà khoảng 2 ngày trở lại đây.

Ông Nguyễn Thế Dương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang, xác nhận vụ việc nói trên và cho biết đến 10 giờ sáng ngày 20.4, thi thể của nạn nhân vẫn chưa được vớt lên bờ nên chưa thể xác định chính xác tên tuổi của nạn nhân. Các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.