Bình Định - hút vốn đầu tư cho kinh tế xanh, hướng đến Net Zero

Đặt nền móng cho nền kinh tế xanh

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành địa phương dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ về phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch và kinh tế biển. Định hướng phát triển được đặt trên nền tảng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, với khoa học - công nghệ là trụ cột.

UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn SYRE ký kết bản ghi nhớ hợp tác đầu tư

Chiến lược này đang được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Bình Định đã thu hút 370 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 200.000 tỉ đồng; trong đó có 19 dự án FDI, tổng vốn hơn 6.400 tỉ đồng. Các dự án không chỉ tăng về số lượng, mà còn chuyển biến rõ nét về chất lượng, ưu tiên công nghệ cao, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch và chuỗi giá trị bền vững.

Yếu tố hạ tầng được xem là "bệ phóng" cho dòng vốn đầu tư chảy về Bình Định. Tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh dài 118 km đang được gấp rút hoàn thiện. Tỉnh cũng đã chuẩn bị khởi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku theo trục đông - tây vào năm 2025. Cảng hàng không Phù Cát được nâng cấp thành sân bay quốc tế, cảng biển Phù Mỹ có thể tiếp nhận tàu trọng tải trên 150.000 tấn…

Song song với hạ tầng vật lý, hạ tầng số cũng được chú trọng đầu tư. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như đô thị thông minh, chăm sóc y tế, giáo dục và sản xuất… Khu đô thị khoa học Quy Hòa (TP.Quy Nhơn) rộng 242 ha đang từng bước hình thành. Ngoài Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), khu đô thị này đã có một số dự án đi vào hoạt động như Trung tâm Khám phá khoa học và đổi mới sáng tạo, Công viên Sáng tạo TMA, Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT... Đáng chú ý, Tập đoàn FPT đang triển khai Trung tâm AI - Đô thị phụ trợ quy mô 94 ha tại TP.Quy Nhơn, tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỉ đồng.

Môi trường đầu tư thân thiện

Trong mắt các nhà đầu tư, Bình Định không chỉ có tiềm năng, mà còn nổi bật với tinh thần cầu thị, cải cách hành chính mạnh mẽ. Ông Nguyễn Bay, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, cho biết thời gian giải quyết thủ tục đầu tư hiện chỉ còn 118 ngày, ngắn hơn gần 4 tháng so với quy định. Riêng với các dự án trong khu kinh tế, thời gian rút xuống còn 60 ngày. Tỉnh cũng chủ động bố trí quỹ đất sạch dọc theo các tuyến giao thông trọng điểm, với diện tích từ 20 - 30 ha/năm, mức giá thuê hạ tầng cạnh tranh, dao động từ 25 - 60 USD/m²/50 năm, thấp hơn nhiều địa phương có khu công nghiệp lớn.

Xúc tiến đầu tư

Theo TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - Tiền tệ Quốc gia, sau nhiều năm nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển, Bình Định đang dần trở thành một thị trường mới nổi với nhiều tiềm năng và cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính sự chủ động trong quy hoạch, ưu tiên đầu tư vào kết cấu hạ tầng, khả năng bắt kịp xu hướng thời đại cùng với nền hành chính phục vụ hiệu quả của chính quyền địa phương đã giúp Bình Định tạo dựng được hình ảnh là điểm đến đáng tin cậy cho giới đầu tư.

Xanh hóa không gian sống, hướng tới Net Zero

Không chỉ công nghiệp, Bình Định còn đẩy mạnh "xanh hóa" không gian đô thị, du lịch và các dịch vụ đời sống. Việc TP.Quy Nhơn được công nhận là "Thành phố du lịch sạch ASEAN 2024" tạo bước đệm để du lịch tỉnh phát triển theo hướng thân thiện với môi trường, tận dụng lợi thế thiên nhiên và văn hóa.

UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2023 - 2030, nhằm cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Đầu năm 2024, Ban chỉ đạo chuyển đổi xanh cấp tỉnh được thành lập, khẳng định cam kết lâu dài trong chiến lược phát triển bền vững.

Các dự án đầu tư tại tỉnh Bình Định hướng đến Net Zero

Một điểm nhấn là biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và Tập đoàn Vingroup vào cuối năm 2024, với nội dung tập trung xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh, phát triển xe điện và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup, đánh giá: "Bình Định có tiềm lực lớn để phát triển kinh tế xanh, với quyết tâm hành động rõ ràng và môi trường đầu tư đang hoàn thiện từng bước".

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Bình Định năm 2025, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời xác định rõ định hướng phát triển theo hướng xanh và bền vững. Ông cho rằng Bình Định đang có nhiều chuyển biến rõ nét, thể hiện qua các công trình, dự án và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được ngày càng nhiều nhà đầu tư lớn đến từ các nền kinh tế hàng đầu thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan…

Phó thủ tướng cũng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bình Định, hỗ trợ địa phương về phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt như công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế xanh.

Bệ phóng cho chuỗi dự án tỉ đô

Cũng tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2025, tỉnh Bình Định đã ký kết, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 62 dự án, với tổng vốn cam kết đạt 321.000 tỉ đồng. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực then chốt như công nghiệp công nghệ cao, logistics, đô thị xanh và du lịch bền vững.

Một điểm nhấn là dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển), công suất 250.000 tấn/năm, tổng vốn đầu tư 1 tỉ USD, vừa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là dự án kinh tế tuần hoàn tiêu biểu, góp phần xử lý chất thải dệt may, tạo ra chuỗi giá trị tái chế khép kín. Ngoài ra, Tập đoàn PNE (Đức) đang xúc tiến dự án điện gió ngoài khơi Hòn Trâu với vốn đầu tư 4,6 tỉ USD. Dự án sản xuất hydro xanh công suất 2.000 MW do Tập đoàn Phú Mỹ đề xuất cũng đang được xem xét triển khai. Những dự án chiến lược này sẽ giúp Bình Định từng bước hiện thực hóa cam kết Net Zero, đồng thời đóng góp vào an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết tỉnh Bình Định đang tích cực thu hút đầu tư vào 7 lĩnh vực ưu tiên, gồm: công nghiệp (chế biến nông - lâm - thủy sản, sản xuất linh kiện điện tử, công nghệ cao, năng lượng tái tạo), du lịch và dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế đô thị (đặc biệt là các đô thị thông minh, tích hợp công nghệ số), công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, y tế và giáo dục. Đặc biệt, tỉnh sẵn sàng mở cửa đón các dự án công nghệ mới như phần mềm, dữ liệu lớn (Big Data), bán dẫn, AI... nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh, số hóa và bền vững.