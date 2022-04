Bình Định: Khởi tố 2 cha con tội hoạt động chống chính quyền nhân dân

Ngày 28.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam, khám xét chỗ ở đối với Huỳnh Tài (36 tuổi, ở KP.Tấn Thạnh 1, P.Hoài Hảo, TX.Hoài Nhơn, Bình Định) và khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Tiến (70 tuổi - là cha ruột của Tài) để điều tra về tội hoạt động chống chính quyền nhân dân.

Đầu năm 2019, bị can Tài đã tham gia bỏ phiếu qua email trưng cầu dân ý, bầu Đào Minh Quân của tổ chức phản động Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và làm hồ sơ xin tham gia tổ chức, sau đó được cấp “doanh số”. Đồng thời, Tài sử dụng phần mềm để tham gia họp trực tuyến với các thành viên của Đào Minh Quân.

Sau khi tham gia tổ chức nêu trên, Tài lôi kéo cha mình là Huỳnh Tiến cùng tham gia.





Đến khi bị bắt, hai cha con Huỳnh Tiến và Huỳnh Tài đã được tổ chức phản động này bổ nhiệm "đại biểu quốc hội khóa I" và có các hoạt động như trình bày nội dung bản dự thảo "hiến pháp" tại cuộc họp trực tuyến, lôi kéo một số cá nhân tham gia và cung cấp thông tin của 73 cá nhân cho tổ chức phản động này.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục làm rõ để xử lý 2 bị can Tài, Tiến theo quy định của pháp luật.