Bình Định: Khởi tố 3 bị can trong vụ nổ súng ở Quy Nhơn

Ngày 3.3, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can trong vụ nổ súng ở TP.Quy Nhơn.

3 bị can bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng, gồm: Trần Công Sĩ (31 tuổi, ở P.Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn), Nguyễn Duy Khương (35 tuổi) và Nguyễn Thành Quí (27 tuổi, cùng ở TT.Tuy Phước, H.Tuy Phước, Bình Định).

Nguyễn Duy Khương nổ súng về phía Trần Công Sĩ CẮT TỪ VIDEO

Theo hồ sơ vụ án, Khương, Sĩ cùng cai nghiện ma túy tại một trung tâm ở Bình Định và quen nhau tại đây. Trong quá trình quen biết, giữa Khương và Sĩ có mâu thuẫn nên đã hẹn nhau giải quyết bằng súng. Khương quen Quí nên rủ Quí chở mình đi gặp Sĩ để giải quyết mâu thuẫn.



Sáng 28.2, Quí là người dùng xe máy chở Khương đi gặp Sĩ. Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Đình Phùng (TP.Quy Nhơn), Khương ngồi sau, dùng súng bắn Sĩ và cũng bị Sĩ bắn trả. Vụ nổ súng kết thúc nhanh chóng, không ai bị thương. Rất nhanh sau đó Công an tỉnh Bình Định vào cuộc và bắt giữ 3 bị can để điều tra.