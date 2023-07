Bình Định: Khởi tố bị can dâm ô trẻ em

Ngày 28.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hữu Phú (37 tuổi, ở thôn Ngọc Thạnh 2, xã Phước An, H.Tuy Phước) về tội dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17.7, cháu T.T.N (9 tuổi) đang nằm ngủ ở nhà tại TT.Diêu Trì, H.Tuy Phước thì bị Nguyễn Hữu Phú lẻn vào nhà có hành vi sàm sỡ rồi bỏ đi. Vụ việc bị người nhà phát hiện và báo công an.

Công an H.Tuy Phước và Công an TT.Diêu Trì đã điều tra làm rõ Nguyễn Hữu Phú là nghi phạm thực hiện hành vi trên.

Nguyễn Hữu Phú có 4 tiền án về các tội cướp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản. Công an H.Tuy Phước đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ dâm ô trẻ em để xử lý nghiêm theo quy định.