Bình Định: Lật ghe đánh cá, 1 người mất tích

Rạng sáng 25.7, ông Đ.C. (53 tuổi, ở xã Mỹ Chánh, H.Phù Mỹ, Bình Định) chèo ghe đi đánh cá trên sông La Tinh, đoạn gần cầu An Xuyên (xã Mỹ Chánh).

Trong lúc đánh cá, chẳng may ghe bị lật, ông C. rơi xuống sông rồi bị nước cuốn trôi mất tích.

Người dân và các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông C. TRÀ QUANG

Chính quyền và người dân địa phương cùng với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ông C. Tuy nhiên, do đoạn sông này nước chảy siết nên việc tìm kiếm ông C gặp nhiều khó khăn.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được tung tích của ông C.