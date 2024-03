Bình Định: Mâu thuẫn lúc nhậu, đâm chết em ruột

Ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Ân (38 tuổi, ở thôn An Hòa 1, xã Phước An, H.Tuy Phước) để điều tra làm rõ hành vi giết người. Ân đã đâm chết em ruột chỉ vì mâu thuẫn trong lúc nhậu.

Tối 13.3, Nguyễn Ngọc Ấn (31 tuổi, em ruột của Ân) tổ chức nhậu tại nhà ở thôn An Hòa 1. Trong lúc nhậu, giữa Ân và Ấn xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhau. Những người có mặt tại đây can ngăn, Ân bỏ về.

Sau đó, Ân cầm dao quay lại nhà của Ấn. Thấy vậy, Ấn từ bàn nhậu xông đến chỗ Ân. Lúc này, Ân cầm dao đâm liên tiếp vào người Ấn, trúng vào cổ và nhiều vùng khác gây thương tích. Người dân ở gần đó can ngăn, Ân bỏ đi về, còn Ấn được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Đến 1 giờ ngày 14.3, Nguyễn Trọng Ân đến Công an H.Tuy Phước đầu thú sau khi đâm chết em ruột.