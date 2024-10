Bình Định mở thêm 2 tour du lịch ở đầm Thị Nại

Du lịch Bình Định thắng lớn

Trong 9 tháng đầu năm 2024, ngành du lịch Bình Định tiếp tục có sự bứt phá mạnh mẽ. Doanh thu du lịch và lượng khách du lịch đều cao hơn chỉ tiêu đề ra. Theo đó, tỉnh Bình Định đón trên 8.097.160 lượt khách, tăng 87,5% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 147% so với kế hoạch năm 2024; doanh thu đạt 22.794,6 tỉ đồng, tăng 56,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Từ đầu năm 2024, tỉnh Bình Định đã tổ chức rất nhiều sự kiện du lịch và thu hút nhiều du khách trên cả nước. Trong đó, đáng chú ý nhất là: Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Amazing Bình Định Fest 2024 cùng chuỗi hoạt động du lịch hè như: Khai mạc du lịch hè chủ đề Quy Nhơn - thiên đường biển, tỏa sáng và phát triển; lễ hội tinh hoa đất biển Bình Định năm 2024...